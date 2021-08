Toyota Yaris modificata contro una Porsche 718: l'utilitaria ha battuto la sportiva

Come abbiamo già riportato alcuni mesi fa, la nuova Toyota GR Yaris è capace di prestazioni eccellenti, persino superiori a quelle dichiarate del produttore (ha provato a tener testa ad una Nissan GT-R Nismo). Ovviamente in condizioni di fabbrica non può comunque competere contro una ben più prestante Porsche 718 Cayman.

Qualcuno però ha deciso di modificare la piccola vettura giapponese per consentirle di raggiungere la sportiva tedesca, almeno per quanto riguarda le performance in accelerazione. Adesso la GR Yaris gode di nuove prese d'aria e scarichi, di un convertitore catalitico di prima fascia e di modifiche alla ECU: il risultato è una potenza di 325 cavalli (invece dei 258 CV standard) e una coppia pari a 360 Nm, derivanti dal solito tre cilindri turbocompresso da 1,6 litri.

Dall'altra parte abbiamo la 718 Cayman che mette in scena 345 cavalli di potenza, ma a quanto pare si è scoperto che le informazioni condivise da Driven Media non sono corrette. In realtà ci troviamo davanti al modello base da 300 cavalli e 380 Nm.

Detto questo, lasciamo che sia l'asfalto a parlare. La prima gara ha riportato un errore in partenza da parte del conducente della Yaris, ma nel secondo test le cose sono andate molto meglio, e la Porche non è riuscita a tenere testa alla sua rivale. Alla fine dei conti la Toyota GR Yaris modificata ha chiuso il quarto di miglio in 13,3 secondi, mentre la Porsche 718 Cayman ha dovuto accontentarsi di 15,4 secondi.



L'ultima prova è stata molto equilibrata, poiché Yaris e 718 hanno fatto fermato rispettivamente il cronometro a 14,4 e 14,6 secondi, ma il primo tempo della nipponica apre un solco importante con la seconda. In ultimo abbiamo assistito ad una competizione sulla velocità massima, ma il limitatore della Yaris fissato a 241 km/h l'ha messa in svantaggio rispetto alla 718, che si è spinta fino ai 274 km/h.



Per chiudere restando in tema vogliamo riportare le voci di corridoio su una possibile Toyota GR Yaris ancora più agguerrita: ecco le immagini dal Nürburgring.