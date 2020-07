La Toyota Yaris GR 2020 arriva in Italia ma il prezzo non vi piacerà

La Nuova Toyota Yaris 2020 sta per arrivare nelle nostre concessionarie, in partenza direttamente dagli impianti di Valenciennes in Francia. Oltre alle versioni benzina e Full Hybrid è stata confermata per l'Italia anche la sportiva Yaris GR Gazoo Racing, il prezzo però non vi piacerà...

La variante sportiva della Nuova Yaris 2020 (che avrà anche una versione Cross), messa a punto dal team Toyota Gazoo Racing, arriverà nel nostro Paese nell'unico allestimento Circuit, con trazione integrale a quattro ruote motrici GR-FOUR. Dicevamo dunque del prezzo, che sarà di listino pari a 39.900 euro. Incluse però tutte le dotazioni sportive che la Nuova Yaris GR può offrire: pensiamo a cerchi in lega forgiati da 18", pneumatici Michelin Pilot Sport 4s 225/40R18, pinze freno rosse, doppio scarico cromato, sospensioni con assetto sportivo (MaC Pherson e doppio braccio oscillante) e differenziale Torsen anteriore e posteriore.

La versione inoltre si differenzia per il volante sportivo in pelle e sedili sportivi in Ultrasuede con logo GR, mentre di serie avremo tutti gli equipaggiamenti top di gamma in termini di comfort e sicurezza secondo l'attuale listino Toyota. Il debutto in concessionaria è previsto per il prossimo mese di settembre, insieme al lancio ufficiale della vettura - che si potrà ammirare anche in realtà aumentata prima del lancio.