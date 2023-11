La nuova Toyota Yaris Cross 2024 si presenta: più potenza e tante novità

Con un comunicato ufficiale Toyota ha presentato la nuova Yaris Cross 2024E, che ha già conquistato il titolo di World Urban Car e che, attualmente, è nella top 5 delle auto più vendute in Italia. Gli aggiornamenti mirano a mantenere l'attrattiva di questo SUV compatto, focalizzandosi su quegli aspetti chiave del segmento.

Tra le novità, spicca un propulsore ibrido potenziato, denominato "Hybrid 130", che offre prestazioni più "robuste e gratificanti", che comporta un incremento del 14% nella potenza totale del sistema, migliorando l'accelerazione e la reattività complessiva. Yaris Cross 2024 implementa le più recenti tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida "Toyota T-Mate", garantendo una guida più sicura e rilassata.

L'esperienza di guida è stata ulteriormente arricchita grazie a una rivoluzionaria interfaccia utente. I display della strumentazione del conducente e del touchscreen multimediale sono tra i più grandi nella categoria, rispettivamente sette o 12,3 pollici e nove o 10,5 pollici, offrendo una visualizzazione chiara e personalizzabile.

L'allestimento speciale, chiamato "Premiere Edition", si distingue ulteriormente con una verniciatura esclusiva Urban Khaki e cerchi in lega da 18 pollici, conferendo un look dinamico e robusto. Queste migliorie estetiche e funzionali si inseriscono in una gamma completa di vetture Toyota, che comprende anche le nuove Aygo X e Yaris hatchback.

Attualmente Toyota sta vivendo un periodo di espansione notevole. Le vendite (nel mondo) stanno ampiamente superando ogni aspettativa con un incremento del 8.3% nel primo quadrimestre rispetto all'anno precedente. Tuttavia, di questi, solo l'1% è costituito da veicoli completamente elettrici (BEV), sintomo del fatto che il gruppo giapponese conserva una grandissima fiducia da parte dei consumatori indipendentemente dal processo di elettrificazione in atto.