Toyota Yaris Cross 2024 ordinabile in Italia: si parte da 22.550 euro grazie al bonus

Toyota si distingue nuovamente con le sue offerte speciali sulla gamma ibrida. La nuova Toyota Yaris Cross 2024 è arrivata da poco e già ha intenzione di imporsi come soluzione (principalmente ibrida) ideale per i consumatori, ecco quanto costa e i piani di finanziamento.

La nuova Yaris Hybrid è ora disponibile a partire da soli 19.050 euro, anziché 24.550 euro, offrendo un risparmio significativo di € 5.500. Questa vantaggiosa offerta è resa possibile grazie al WeHybrid Bonus di Toyota e agli ecoincentivi statali, ma si applica esclusivamente in caso di rottamazione del veicolo precedente.

Per rendere ancora più accessibile l'acquisto, Toyota offre un attraente finanziamento con il programma Toyota Easy Next. Con una rata mensile di soli 129 euro, un tasso annuo nominale (TAN) del 5,99% e un tasso annuo effettivo globale (TAEG) del 7,63%, i clienti possono godere di 47 rate, con un anticipo di € 5.800 e una rata finale di 10.478 euro.

Ma le sorprese non finiscono qui. La versatilità della Yaris si estende alla Yaris Cross Hybrid, disponibile ora a partire da 22.550 euro , anziché 28.050 eruo. Questa offerta unica include un incredibile vantaggio di fino a € 6.000, composto dal WeHybrid Bonus Toyota e dagli ecoincentivi statali, nuovamente riservati a coloro che scelgono di rottamare il loro veicolo esistente.

Per agevolare ulteriormente il processo d'acquisto, Toyota propone anche qui un finanziamento Toyota Easy Next specifico con un canone mensile di 159 euro, un TAN del 5,99% e un TAEG del 7,27%, i clienti possono beneficiare di 47 rate, un anticipo di 5.000 euro e una rata finale di 14.365 euro.

Con queste offerte molto competitive, Toyota si conferma leader nel campo dell'ibrido, rendendo la guida eco-sostenibile accessibile a un pubblico ora più ampio che mai. L'opportunità più accessibile sul mercato ce la dà Toyota, che propone ancora l'ibrido come soluzione più affidabile in rapporto qualità prezzo (anche in confronto all'elettrico).