Toyota vuole mettere l'idrogeno nei motori tradizionali: di cosa si tratta?

Toyota sta valutando la fattibilità di far muovere le vetture dotate di motore termico tradizionale con l'idrogeno. Il brand non crede ancora al fatto che l'elettrificazione completa sia la soluzione perfetta per il prossimo futuro, per cui vuole lasciarsi aperte quante più porte sia possibile.

Di recente il brand giapponese ha lanciato una Corolla a idrogeno nella 24 Ore del Fuji Speedway in territorio nipponico. La vettura faceva uso di una versione modificata dell'unità turbocompressa da 1,6 litri che muove la GR Yaris.

Si tratta di un programma di test piuttosto prolungato, ma in ogni caso la Corolla ha trascorso la metà del tempo in pista e l'altra metà del tempo ai box per le riparazioni. Il tutto è stato comunque sufficiente a percorrere più di 1.500 chilometri, e il CEO del marchio Akio Toyota ha commentato in questo modo:"Il fatto che abbiamo completato la gara è straordinario...questo significa che abbiamo percorso più di 1.500 chilometri, giusto?"

"Abbiamo affrontato molti problemi, ma grazie agli sforzi di tutti abbiamo completato la gara con una macchina quasi a fine rodaggio. Credo che abbiamo fatto molte scoperte, e abbiamo reso pronta la macchina per questa gara."

Il powertrain a idrogeno della Toyota servirà alla casa nipponica per attuare una strategia molto ambiziosa, con la quale ridurre le emissioni della propria flotta di veicoli del 90 percento entro il 2050 (di recente sono emerse nuove informazioni nel merito). Al momento i consumatori possono già acquistare la Toyota Mirai a fuel cell, ma c'è anche da dire che allo stato attuale dei fatti l'infrastruttura non è quasi mai all'altezza di soddisfare i clienti.

Proprio per questo motivo il famoso presentatore James May ha dovuto cedere: il suo matrimonio con la Mirai non è andato a buon fine. Per chiudere restando in tema vogliamo menzionare la sorprendente presentazione del Land Rover Defender a idrogeno: ecco come funziona il fuoristrada alternativo.