Toyota vuole inventare un sistema di guida autonoma avanzato sulla scia di Tesla

I sistemi di guida autonoma sembrano far parte sempre più del futuro del mondo delle autovetture e non c'è da stupirsi che diverse case automobilistiche stiano investendo ingenti risorse per raggiungere un compromesso ideale tra costo, efficienza e sicurezza. Anche Toyota starebbe inoltre puntando a questo frammento di mercato.

Toyota sta già lavorando alla guida autonoma da diverso tempo, tuttavia il colosso giapponese sembra voler andare oltre e migliorare drasticamente il suo servizio. Il compito di tutto ciò sarebbe affidato a Woven Planet, una sussidiaria dell'azienda, precedentemente conosciuta come Toyota Research Institute, che avrebbe spiegato a Reuters di star studiando un modo per raccogliere dati e migliorare così un sistema di guida autonoma utilizzando fotocamere economiche, un po' come Tesla.

Il progetto, infatti, sarebbe quello di ridurre l'impatto dei costi dal momento che i vari sensori come i radar e lidar sono molto costosi. Introdurre delle fotocamere più semplici, ma appositamente progettate, sarebbero più semplici da installare nelle auto e il risparmio potrebbe arrivare sino al 90%. Non si sa quando sarà possibile ottenere un risultato soddisfacente, vista la necessità di raccogliere quanti più dati possibili e le difficoltà di creare un sistema che risulti sicuro ed efficace.

