Così Toyota vuole battere Tesla: le parole dell'ex CEO Akio Toyoda

Bisogna essere onesti: Toyota ha sempre prodotto, nel corso della sua storia, motori termici eccezionali, affidabili e longevi, inoltre è leader del settore Full Hybrid, quando si parla di Full Electric però la compagnia è parecchio indietro rispetto a tanti rivali. Nonostante questo battere Tesla potrebbe non essere impossibile...

Come pensa Toyota Motor di sgambettare Elon Musk? Ne ha parlato il responsabile della divisione BEV Factory di Toyota, Takero Kato, nel corso del General Shareholders' Meeting avvenuto il 4 luglio 2023 a Tokyo. “Amo le auto elettriche. Voglio cambiare il futuro dell’automobile, il monozukuri (termine giapponese per indicare la ‘produzione’, il ‘creare delle cose’, ndr) e il modo di lavorare”, del resto Kato è responsabile dell’attuale divisione elettrica del marchio. “Vogliamo puntare ad avere lo stesso range dei nostri veicoli ibridi, che hanno avuto tanto successo. Non sarà facile ma vogliamo che i clienti percepiscano il DNA Toyota anche nei veicoli elettrici”.

Kato ha poi continuato: “Parlando della produzione, vogliamo cambiare la struttura delle nostre auto e accorciare le linee produttive. Ridurre ed eventualmente eliminare il lavoro fisicamente più impegnativo, creando posti di lavoro positivi, anche per gli operai più navigati. I nostri team lavorano duramente per far funzionare la compagnia al meglio; non si tratta solo di sviluppo, vanno in fabbrica spesso e parlano con gli operai tutti i giorni. Anche lavorare con partner esterni è eccitante, in questo modo nascono tante nuove idee. Ogni cosa è nuova ed è persino divertente”.

Le parole di Kato trasudano passione da ogni poro, un piccolo commento però è arrivato anche da Akio Toyoda, storico ex CEO della compagnia e attuale presidente del CDA (Toyoda è il nuovo presidente del CDA Toyota): “Non so se l’amore servirà a battere Tesla, a ogni modo le auto create da ingegneri che amano il loro lavoro farà muovere anche il cuore dei clienti”.