Toyota Vios colpita da Porsche Panamera 'spicca il volo': la differenza di peso si vede

Cosa succede quando una Porsche Panamera colpisce leggermente una Toyota Vios? Quest'ultima si ribalta. Già, proprio così, perchè il peso differente fra le due vetture, in favore della tedesca, ha fatto letteralmente capottare la giapponese con una facilità disarmante.

Il video in questione, che trovate in alto a questa pagina, risale allo scorso mese di gennaio ma è divenuto virale nelle ultime ore dopo che la pagina Instagram Supercarfails l'ha pubblicato.

Proviene da Singapore e precisamente dalla Avenue 3, dove una Porsche Panarema, che nel 2024 dovrebbe uscire con un nuovo modello, lungo una strada a diverse corsie, svolta a sinistra quando arriva la Toyota bianca.

Questa, leggermente tamponata dall'ammiraglia di Stoccarda, si ribalta sul lato sinistro, finendo appoggiata sul bordo. A pesare, e mai verbo appare più azzeccato, è stata proprio la differenza di peso fra le due vetture: la Toyota ha infatti un peso di 1.095 kg mentre la più possente Panamera pesa quasi 700 kg in più, precisamente 1.760.

Alla luce di quanto accaduto viene naturale chiedersi di chi è la colpa nel filmato in questione. La Porsche Panamera prima di girare a sinistra mette la freccia, ma evidentemente avrebbe dovuto aspettare il passaggio della Vios prima appunto di immettersi nell'altra corsia.

Di contro la berlina giapponese sembra procedere a velocità un po' sostenuta, e probabilmente non si aspettava che la Porsche le tagliasse la strada, di conseguenza non accenna nemmeno a frenare finendo dritta contro la Panamera di colore nera.

In ogni caso la colpa maggiore ce l'ha la Porsche tenendo conto che bisogna sempre dare la precedenza prima di una svolta: evidentemente entrambi i guidatori avranno pensato che “l'altro” avrebbe frenato, ma alla fine nessuno dei due l'ha fatto.

Non sappiamo come sia finita la vicenda, in ogni caso il danno per la vettura tedesca sembrerebbe essere stato lieve a differenza invece di quanto accaduto alla giapponese. E a proposito dell'ammiraglia di Stoccarda, prima di congedarci vi lasciamo con una curiosa storia di una Porsche Panamera in vendita a soli 16mila euro per errore.