Secondo Toyota USA è meglio acquistare crediti green che 'sprecare' soldi negli EV

Anche se sembra paradossale, ogni anno Tesla guadagna milioni di dollari grazie alle auto termiche e a quelle compagnie che non vogliono accelerare sull’elettrico. Beh finché esisteranno case come Toyota, i soldi per Tesla (e non solo) saranno alquanto facili. Ecco cosa ha detto il CEO USA del brand nipponico in merito.

Toyota, e in generale tutti i brand giapponesi, sono ancora restii a investire pesantemente nell’elettrico. Anche se in Europa si è deciso di vendere solo nuove auto elettriche o a e-fuel a partire dal 2035, il mondo è più vasto della UE, dunque i motori termici si continueranno a vendere ancora per molto in diversi mercati del pianeta. Anche per questo motivo le case nipponiche non capiscono perché dovrebbero investire a testa bassa sulle BEV; Toyota in particolare ha detto che preferisce acquistare crediti green da altre aziende (come Tesla) piuttosto che “sprecare” soldi investendo in auto elettriche.

Abbiamo parafrasato le parole del CEO di Toyota USA Ted Ogawa, che nel corso di un’intervista ha detto: “Sappiamo che l’EPA [l’ente che vigila, tra le altre cose, sulle emissioni di CO2 dei veicoli negli USA, ndr] sta considerando un cambiamento delle regolamentazioni, noi però daremo sempre ascolto ai bisogni del pubblico. Per esempio: magari le nuove regolamentazioni diranno che entro il 2030 il mercato delle nuove auto sarà Full Electric per più della metà, noi invece siamo convinti che ci si attesterà al 30%. In caso rispetteremo le regole, sarà però ancora più importante dare ascolto a ciò che chiedono i clienti”.

L’EPA sta anche pensando di creare un sistema simile a quello europeo, con i produttori che dovranno rispettare una certa soglia di emissioni di CO2 per tutta la line-up di veicoli: “È una questione delicata, probabilmente dobbiamo prepararci ad acquistare crediti green. È comunque meglio comprare crediti altrui che fare pessimi investimenti”, lasciando intendere che gettarsi a capofitto nel mondo elettrico sarebbe per Toyota USA un danno. Sono parole forti, soprattutto perché dette dal marchio che vende più auto al mondo; del tutto comprensibili visto che solo l’1% delle vendite totali del brand nel corso del 2023 sono state Full Electric (ecco perché Toyota spinge ancora sul termico e sull'ibrido). Certo tutto questo non significa che comunque Toyota fermerà lo sviluppo in campo elettrico: “Ovviamente comparando la nostra tecnologia a quella di Tesla è chiaro che siamo indietro. Ora però stiamo accelerando, non soltanto migliorando i prodotti ma anche espandendo il mondo attorno alle BEV, dalla ricarica domestica alla gestione dell’energia”. Vedremo se Toyota sarà in grado di rispondere a dovere quando il mercato elettrico sarà una realtà consolidata nei mercati più avanzati del mondo, soprattutto negli USA, patria di Tesla.