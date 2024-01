Toyota TS010, l'auto da corsa che ruppe le costole ai suoi piloti per la folle velocità

Se c'è un'auto da corsa pazzesca, ma forse non così famosa, questa è senza dubbio la Toyota TS010. Fu una vettura costruita nel 1991/92 per gareggiare nelle Gruppo C del campionato del mondo sportprototipi e nella 24 Ore di Le Mans, ed era talmente veloce che ruppe le costole ai propri piloti.

Lo sa bene Andy Wallace, che nell'affrontare una curva a tutta velocità presso il circuito di Eastern Creek (oggi Sydney Motorsports Park) in Australia, si ruppe appunto due costole dopo essere salito su un “balzello” a tutto gas con la sua TS010.

“Quella Toyota, ancora oggi, è una delle migliori auto da corsa che abbia mai guidato: è stato fantastico”, ha spiegato di recente lo stesso Wallace a Wichcar, rivedendo il video della sua impresa a bordo della supercar giapponese (filmato che trovate qui sotto).

Andy era stato reclutato da Toyota come pilota ufficiale dopo quattro anni con Jaguar e dopo aver vinto Le Mans, gara in cui ha trionfato Ferrari all'ultima edizione. Sbarcato nella gloriosa casa nipponica si è messo subito al lavoro per testare la TS010 in vista della stagione motoristica 1992: "Stavamo provando per Le Mans cercando di decidere dove potevamo andare. Era il febbraio del 1992 e l'Australia non è molto lontana dal Giappone, quindi ci siamo accampati a Eastern Creek e abbiamo fatto nove giorni consecutivi di test”.

Il circuito australiano è caratterizzato da una curva a sinistra subito dopo il rettilineo, da fare a 310 km/h e proprio nel mezzo della stessa c'è un dosso che non produce alcun danno nel 99,9% delle auto, ma se affrontato a velocità pazzesca la storia cambia decisamente.

“Ho attraversato la curva e ho sentito un enorme crack e due costole si sono rotte all'istante semplicemente guidando l'auto”. Wallace, dopo essere tornato ai box ed essersi ripreso, si è rimesso in auto per un'altra sessione di prova: “Ma non sono mai riuscito a superare la seconda ora di test, sono uscito dall'auto e ho detto 'mi dispiace ma ho finito'”.

Ma non finisce qui perchè dopo Wallace è sceso in pista Hitoshi Ogawa, un pilota giovane all'epoca e davvero talentuoso, e indovinate un po' cosa è successo? “Ha guidato e poi, verso la fine della sua ora, è successa esattamente la stessa cosa: si è rotto le costole. Tutti gli ingegneri giapponesi erano molto contenti; hanno detto 'l'auto è più forte del conducente'".

Andy Wallace corse con la Toyota TS010 la serie americana IMSA, vincendo 21 delle 27 gare in calendario e uccidendo di fatto la categoria GTP. Nel campionato americano corsero alcune delle vetture più belle di sempre fra cui l'Audi 90 Quattro, la più potente vettura prodotta da Ingolstadt.