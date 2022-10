Toyota torna a vendere la bZ4X elettrica: risolti i problemi alle ruote e agli airbag

Pur essendo un'azienda veterana nel campo della tecnologia Full Electric, Toyota è rimasta indietro sul fronte 100% elettrico. Antipasto della Toyota che verrà è stato sicuramente la nuova bZ4X, il cui lancio però è stato alquanto sfortunato... ora la società giapponese è pronta a rimetterla in vendita.

Lo scorso mese di maggio abbiamo scritto un articolo intitolato La Toyota bZ4X sarà il futuro o il crac per l'intera industria giapponese. Poco più di un mese dopo, neanche a farlo apposta, Toyota ha dovuto richiamare la sua prima auto elettrica per un problema non da poco: le ruote avrebbero potuto staccarsi (Toyota richiama ufficialmente la bZ4X). Un incidente non da poco per la nuova arrivata, che doveva rappresentare per Toyota il rilancio elettrico. Ora, a ottobre 2022, Toyota ha finalmente risolto il problema su tutti i veicoli richiamati e ha intenzione di rimettere in commercio la vettura. Il richiamo di giugno ha coinvolto circa 2.700 modelli, cosa che ha causato anche lo stop alla produzione, ora però l'auto sta per tornare in linea di produzione.

Stando a una nota del Ministero dei Trasporti del Giappone, Toyota ha garantito che tutti i bulloni del mozzo sui suoi veicoli elettrici saranno o sostituiti oppure montati correttamente in futuro. In fase di richiamo, la società avrebbe scoperto un altro potenziale elemento di richiamo sulla bZ4X: questa volta la colpa sarebbe degli airbag, che avrebbero potuto creare dei danni agli occupanti al momento dello scoppio. Toyota è stata dunque anche fortunata a risolvere due problemi al posto di uno, un secondo richiamo per la bZ4X sarebbe stato davvero un disastro, soprattutto a livello d'immagine. Speriamo che ora l'elettrica possa avere una vita commerciale in discesa...