Toyota, torna MR2? Il lancio nel 2026 con il motore GR da 300 CV: ma niente elettrico

La famosa Toyota MR2 è pronta al fare il suo ritorno? Secondo i colleghi di Car Scoops si! Infatti, La prossima generazione della iconica sportiva giapponese potrebbe presto fare il suo debutto, alimentata da un motore a tre cilindri turbocompresso da 1,6 litri e in grado di erogare fino a 300 CV e 370 nm di coppia.

Questa nuova iterazione dell'MR2, prevista per il 2026, è destinata a offrire un'esperienza di guida emozionante, con un peso stimato di circa 1300 kg. Le speculazioni sulla nuova MR2 circolano, in realtà, già da tempo, con varie ipotesi riguardanti il suo propulsore e il suo design. Tra le opzioni considerate c'era una versione completamente elettrica, ma sembra che Toyota abbia optato per una soluzione "classica" a combustione interna, e alimentata da un motore simile a quello della Corolla GR e della GR Yaris. Toyota è stata recentemente criticata per il suo non adottare a sufficienza la propulsione elettrica sui propri veicoli (ricordiamo che il punto forte di Toyota sono le ibride). Il CEO di Toyota ha recentemente affermato che non vi è una mancanza di rispetto per l'ambiente, bensì si tratta realismo.

La nuova MR2 manterrà la configurazione a motore centrale e trazione posteriore del suo predecessore. Toyota avrebbe sperimentato diversi design per la nuova MR2, valutando diverse forme e proporzioni. Inizialmente si era ipotizzata una configurazione simile alla Renault 5 Turbo, ma in seguito l'azienda ha optato per un'auto sportiva a due porte, ribassata, in linea con i modelli MR2 precedenti (sapevate che Toyota sta testando dei Tesla Cybertruck e dei Ford F-150 Lightning? Cosa bolle in pentola?).

Per quanto riguarda il design esterno, ci sono ancora indecisioni riguardo alla forma del tetto e del portellone posteriore. Si valutano due opzioni: una più simile alla prima generazione di MR2, con un lunotto verticale e una copertura piatta del motore/bagagliaio, e un'altra simile alla Supra attuale, con un tetto che scorre senza soluzione di continuità fino al lunotto posteriore angolato.

Indipendentemente dallo stile, si prevede che la nuova MR2 avrà una lunghezza di circa 4.4 metri, una larghezza di 1.8 metri e un'altezza di 1.2 metri, con un interasse di ben 2.6 metri. Come già detto ad inizio articolo, si stima che peserà solamente 1.300 kg e sarà disponibile sia con cambio manuale a sei velocità che automatico a otto velocità.