Toyota sta testando il Tesla Cybertruck e l'Hummer EV: cosa bolle in pentola?

Dopo avervi raccontato della rivendicazione di Toyota come marchio che vende l'auto più diffusa al mondo, la Toyota Corolla, vi parliamo di una curiosità interessante dietro il brand giapponese. Toyota sta attualmente valutando diversi modelli di pick-up elettrici.

Tra questi, spiccano cui il Tesla Cybertruck, il GMC Hummer EV e il Ford F-150 Lightning; tutto questo potrebbe far parte di un programma di sviluppo che potrebbe portare alla produzione di un pick-up EV marchiato Toyota. I tre pick up elettrici americani in questione sono attualmente sotto test presso due campus Toyota negli Stati Uniti, con vari dipartimenti che si alternano nelle varie valutazioni punto per punto.

Toyota rumoreggia da tempo l'idea di produrre un SUV/ Pick Up da lavoro elettrico da circa mezzo decennio, ma finora non ha mai preso una decisione definitiva. Tuttavia, sono stati presentati diversi concept di veicoli elettrici sotto il marchio "T", tra cui un pick-up di medie dimensioni simile alla Tundra alla fine del 2021 e un concept Hilux Revo BEV un anno dopo. Alla fine del 2023, inoltre, è stato presentato un altro concept di pick-up compatto EPU, che è stato presentato al Japan Mobility Show.

Mentre il Rivian R1T, considerato un pick-up di medie dimensioni, non è stato incluso nell'elenco dei camion elettrici valutati da Toyota, sembra che il colosso automobilistico giapponese stia concentrando la sua attenzione sul segmento dei grandi camion.

Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Toyota su questo argomento, ma l'azienda sta investendo considerevolmente nella sua prossima generazione di veicoli elettrici, compreso un SUV a tre file di fabbricazione americana. Anche se non ci sono piani definitivi per un pick-up elettrico destinato al mercato statunitense (e chissà, forse anche europeo? Del resto si sa, questi segmenti dalle nostre parti non sono molto diffusi), la flessibilità insita nel marchio Toyota potrebbe portare a cambiamenti in futuro.