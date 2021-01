Toyota è il primo produttore di veicoli al mondo, scalzata Volkswagen

Nel corso dell'ultimo paio di lustri Toyota è stata saldamente nelle primissime posizioni, in termini di volumi produttivi, fra i produttori di veicoli a livello globale, ma per un po' il Gruppo Volkswagen si era ritagliato la prima posizione a scapito del colosso giapponese.

Adesso la situazione si è però nuovamente ribaltata, in quanto durante il 2020 appena conclusosi Toyota è risalita sul gradino più alto del podio con 9,53 milioni di veicoli distribuiti nell'anno solare, mentre il Gruppo Volkswagen ha dovuto fermarsi a 9,31 milioni.

In base a quanto riportato poche ore fa da AutoNews, sappiamo che entrambe le compagnie hanno subito un prevedibile calo rispetto al 2019, soprattutto nelle aree più colpite dalla pandemia di coronavirus. In Europa il predominio è stato di Volkswagen, nonostante le vendite siano calate del 24 percento. Allo stesso tempo Toyota spadroneggia negli Stati Uniti, dove ha comunque ceduto un 14,4 percento.

Rispetto al 2019, Toyota ha visto le proprie vendite calare dell'11 percento, ma Volkswagen ha preso la botta più forte con un crollo del 15 percento. Ci teniamo a sottolineare che questi dati concernono tutti i marchi che appartengono ai due enormi Gruppi.

Toyota cominciò a primeggiare sulle vendite parecchi anni fa, ma il Gruppo Volkswagen la scalzò nel 2015, nonostante i danni provocati dallo scandalo Dieselgate. Il brand tedesco accusò il colpo specialmente in Europa, dove le motorizzazioni diesel erano molto popolari, ma ciò non gli ha mai impedito di crescere.

Adesso, per capire l'andamento inerente i prossimi anni, è utile guardare alla strategia dei produttori in materia di auto elettriche. Volkswagen da questo punto di vista ha già cominciato a spingere forte con con l'apprezzatissima ID.3, ma non bisogna assolutamente sottovalutare Toyota, che ha recentemente confessato di avere in sviluppo una fenomenale tecnologia per le batterie allo stato solido ricaricabili in pochi minuti. Dietro le quinte pertanto si va avanti, e gli investimenti sono quantificabili nell'ordine dei miliardi di euro. Dal nostro canto non vediamo l'ora di poter finalmente assistere al SUV completamente elettrico Toyota: ecco tutti i dettagli.