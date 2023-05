Toyota Tacoma e i sedili rivoluzionari: sono dotati di sospensioni, ecco come funzionano

Il mondo della tecnologia applicato alle auto sta progredendo a vista d'occhio. Come spesso e volentieri vi scriviamo, sono diverse le soluzioni ingegneristiche e nel contempo pionieristiche che trovano spazio nelle ultime vetture commercializzate.

Si pensi ad esempio alle incredibili portiere della BMW Serie 7, in grado di riconoscere gli ostacoli, ma anche ai fari 'magici' della Kia EV9, in grado di restituire una luce davvero straordinaria. L'ultima rivoluzione in tal senso ci giunge da Toyota, azienda leader al mondo per quanto riguarda la produzione di auto, che di recente ha presentato l'ultima edizione del suo fuoristrada Tacoma.

Ebbene, la versione TRD Pro presenta dei sedili ammortizzati, dotati di un supporto verticale e laterale. Nel dettaglio stiamo parlando precisamente degli "IsoDynamic Performance Seat" che utilizzano un sistema pneumatico in grado di assorbire al meglio gli urti, e che consente di fatto allo stesso sedile di muoversi sia verticalmente quanto lateralmente, rendendo quindi più “leggera” la guida all'automobilista.

Così facendo i movimenti del corpo saranno senza dubbio meno drastici, soprattutto sulla zona della testa e del collo, quelle storicamente più sensibili, oltre che la schiena. Tra l'altro si tratta di un dispositivo che si può regolare a seconda del peso e delle esigenze della persona, inoltre si può attivare e disattivare tramite una leva.

Grazie agli "IsoDynamic Performance Seat" Toyota punta anche a "stabilizzare il campo visivo del guidatore", facendo in modo che lo sguardo di chi guida sia sempre rivolto alla strada, anche mentre ci si trova sui terreni più accidentati.

Si tratta senza dubbio di una soluzione innovativa che probabilmente farà da apripista ad altri sedili simili nel futuro prossimo. Si sa che i sedili delle motrici dei tir sono già ammortizzati, così come quelli dei grandi mezzi di lavoro, ma mai fino ad ora si era visto qualcosa di così tecnologicamente avanzato applicato ad un'auto di tutti i giorni.