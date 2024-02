Toyota sta sviluppando nuovi motori termici in barba ai trend del mercato

Toyota nel 2023 ha venduto più auto di quanto sia mai riuscita a fare, dato curioso è però il fatto che i veicoli elettrici abbiano contribuito solo in minima parte a questo successo (BEV solo lo 0,92% di Toyota). Forse anche per questo la casa giapponese ha ritenuto ancora importante sviluppare nuovi motori a combustione.

Durante un discorso tenuto davanti a numerosi dirigenti aziendali, Akio Toyoda ha parlato di un piano per portare avanti la costruzione di nuovi motori termici. Durante una sessione di Q&A, il presidente ha parlato del fatto che, secondo il suo punto di vista, i veicoli elettrici non supereranno mai il 30% del mercato, anche con nuovi progressi tecnologici. Il rimanente 70% rimane dunque alle altre tipologie di motori e si pensa che i propulsori a idrogeno possano offrire un’interessante soluzione alternativa.

Mentre tantissimi produttori auto annunciano la data ultima in cui venderanno auto termiche, sentire Toyota nel 2024 fare un annuncio contrario è davvero una notizia. Nell’anno corrente le case automobilistiche saranno impegnate nello svelare nuovi piani di sviluppo per una direzione più “green”, passando magari a una produzione prevalente o addirittura assoluta di veicoli elettrici.

Sono numerosi i marchi che si sono già impegnati a produrre esclusivamente veicoli elettrici entro la fine del decennio, in Europa - ad esempio - Stellantis si impegnerà a vendere solo veicoli elettrici entro il 2030, anche Mercedes-Benz e Renault intendono seguire questa strategia, specificando però che verrà attuata “dove le condizioni del mercato lo consentiranno”. Audi promette di produrre veicoli a combustione almeno fino al 2032, BMW non ha ancora fissato una data limite e Volkswagen prevede la produzione totale di veicoli elettrici dal 2033.

Toyota non ha annunciato questo tipo di intenzioni, sostenendo che i veicoli elettrici non potranno essere l’unica strategia per eliminare del tutto l’inquinamento. L’infrastruttura di ricarica inoltre, specifica Akio Toyoda, è lontana dall’essere pronta per garantire sufficiente elettricità in tutto il mondo, e visto che la casa giapponese lavora in regioni in cui vi è questa mancanza, puntare esclusivamente sull’elettrico risulterebbe una scelta poco vincente. Almeno per ora...