Toyota sviluppa gli interni con attenzione certosina: i designer usano anche unghie finte

Il design di una vettura può fare la differenza tra il successo o il fiasco di un modello, ma in entrambi i casi gli interni sono fondamentali, perché un’auto si vive nell’abitacolo e se questo non è progettato a dovere, il prodotto e l’esperienza d’uso ne risentono. Toyota lo sa e nel progettare gli interni applica un’attenzione certosina.

E con estrema attenzione si intende modi di progettare che si appoggiano anche a soluzioni semplici e apparentemente superficiali, ma che una volta arrivati al prodotto finito possono fare una differenza abissale nell’esperienza d’uso del cliente (in questo senso è rivoluzionario il volante steer-by-wire di Lexus) . Ecco perché potreste vedere dei designer Toyota con delle unghie finte, utilizzate per simulare l’utilizzo di pulsanti o selettori da parte di un pubblico femminile, ma non solo.

I progettisti giapponesi utilizzano anche una sorta di tutore che immobilizza diverse articolazioni, come il ginocchio, per simulare coloro che hanno problemi di mobilità dovuta ad esempio alla vecchiaia, così da valutare se l’accesso o l’uscita dall’abitacolo avviene in modo semplice anche per coloro che potrebbero avere problematiche di movimento.

Ci sono poi occhiali speciali che simulano ciò che vedono coloro che hanno difficoltà ad individuare le sfumature di rosso, e dunque ciò va ad influire sulla progettazione del tasto adibito alle frecce d’emergenza. Insomma, per un costruttore è importantissimo che l’ergonomia e l’esperienza d’uso all’interno dell’abitacolo sia di prim’ordine, per garantire la sicurezza e la piacevolezza d’uso dell’utilizzatore.

A tal proposito vi ricordiamo che negli ultimi tempi molti si sono chiesti se sia meglio avere controlli fisici o touch per ridurre al minimo la distrazione alla guida.