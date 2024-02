Toyota svende la sua auto a idrogeno: 40.000 dollari di sconto e 15k di carburante

Toyota sta attualmente offrendo uno sconto del 60% sul suo veicolo alimentato a idrogeno negli Stati Uniti. La casa automobilistica fornisce anche 15.000 dollari di carburante H2 gratuito e opzioni di finanziamento senza interessi. Un vero e proprio affare sembrerebbe. La Mirai, dunque, è stato un flop?

Ulteriori dettagli indicano che il prezzo della nuova auto a idrogeno di Toyota (attualmente in fase di progettazione) sarà notevolmente più elevato rispetto alla Mirai entry-level, l'auto di cui vi stiamo parlando adesso. È stato riferito che Toyota produrrà in serie elettrolizzatori a idrogeno in collaborazione con Chiyoda. Le vendite di veicoli alimentati a idrogeno stanno aumentando in California, ma costituiscono ancora meno dell'1% delle auto a emissioni zero. Tuttavia, le vendite di auto a idrogeno in Giappone sono diminuite drasticamente negli ultimi due anni.

Toyota ha emesso un bollettino ai concessionari statunitensi offrendo uno sconto di 40.000 dollari sulla sua auto elettrica a celle a combustibile (FCEV) Mirai Limited del 2023. Il prezzo base di un modello Limited è di circa 66.000 dollari che, con uno sconto del 60% applicato arriverebbe a costare solo 24.000 dollari (ovvero 22.100 euro al cambio attuale); praticamente meno di una qualsiasi full elettrica.

Nonostante gli incentivi offerti da Toyota, i prezzi dell'idrogeno in California sono aumentati notevolmente nell'ultimo anno a causa di interruzioni nella fornitura. La situazione è stata aggravata dalla chiusura e dal disinvestimento dei siti di rifornimento di H2 da parte di Shell e dalle controversie legali tra Iwatani e il produttore norvegese Nel.

Questi incentivi potrebbero essere considerati come un tentativo da parte di Toyota di smaltire le scorte invendute il più rapidamente possibile se consideriamo che la casa giapponese offre anche ben 15.000 dollari di idrogeno gratis. Ricordiamo però che che Toyota ha anche emesso un richiamo di sicurezza per 19.000 auto Mirai e alcuni modelli Lexus a causa di un problema di programmazione del software relativo alla visualizzazione delle immagini dello specchietto retrovisore.

A proposito del connubio motori a idrogeno e Toyota, dopo il passaggio di consegna interno che ha visto Koji Sato prendere le redini del colosso giapponese subentrando a Akio Toyoda, Toyota darà una svolta significativa ala sua ricerca e innovazione verso l'idrogeno. Adesso si fanno e cose sul serio e l'azienda crede fermamente nell'idrogeno come futuro dell'energia, distinguendosi dai concorrenti che puntano sulle auto elettriche (del resto, Toyota f la prima a puntare sull'elettrico con la Prius quando ancora di elettrico nemmeno si parlava).

Koji Sato è convinto di voler costruire un'infrastruttura solida per l'idrogeno che rafforzerebbe il vantaggio competitivo di Toyota verso altri produttori come BMW (che stanno appena mettendo il naso sull'idrogeno). L'azienda giapponese, dunque, investirà sempre più su questa tecnologia.