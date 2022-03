Toyota svela per sbaglio la nuova Corolla a poche ore dalla presentazione ufficiale

Il grande giorno della presentazione ufficiale della nuova Toyota GR Corolla è finalmente arrivato, ma a distanza di poche ore dall’annuncio ufficiale, alla casa giapponese è andata online - per sbaglio - la pagina del sito dedicata alla nuova vettura, che per qualche secondo è rimasta visibile. Ora è tutto a posto, ma abbiamo delle conferme.

Forse Toyota non sta più nella pelle e non vede l’ora di presentare la sua compatta sportiva. Aveva già svelato una GR Corolla avvolta nell’ombra nel wrap bianco-rosso-nero di Gazoo Racing, per poi mostrarci alcuni dettagli che contraddistinguono la Corolla più prestante da quella standard appena due giorni fa, e oggi la situazione è sfuggita per un attimo di mano con questo errore.

La presentazione ufficiale si terrà in data odierna, alle 21:30 EST, più precisamente alle 3:30 di venerdì 1 aprile qui in Italia, e finalmente vedremo di che pasta è fatta la sorella più grande della GR Yaris, con cui condivide il motore.

Un indiscrezione di cui si è parlato tanto ma che adesso viene confermata grazie ad alcuni utenti di Reddit che sono riusciti a intravedere i dati tecnici apparsi in rete durante l’errore commesso da Toyota. La pagina a lei dedicata dice che la GR Corolla adotterà appunto il motore 3 cilindri da 1.6 litri derivato dalla piccola peste che tutti conosciamo, ma in questo caso toccherà i 300 CV e i 370 Nm di coppia massima.

A questo punto siamo ancor più curiosi di scoprire la nuova GR Corolla e tutti i suoi segreti, non resta quindi che attendere le poche ore che ci separano dall’inizio della live streaming di presentazione.