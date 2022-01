Toyota svela la GRMN Yaris: la GR diventa ancor più specialistica e in edizione limitata

Una settimana fa Toyota ci aveva dato un assaggio di ciò che avremmo visto al Tokyo Auto Show, ma che qualcosa bollisse in pentola lo sapevamo già da tempo, e con l’apertura del salone, Toyota ha tolto finalmente i veli dalla GRMN Yaris.

Come avevamo dagli avvistamenti di una GR più estrema sul circuito del Nurburgring, si tratta di un allestimento ancor più specialistico, rigido e affilato rispetto alla GR Yaris standard, che interessa vari elementi della vettura, ma senza toccare il motore, che rimane lo stesso 3 cilindri da 1.6 litri e 261 CV. La GRMN è pensata per abbassare il peso dell’auto e conferirle un comportamento ancor più votato alla pista, o allo sterrato ma di questo ne parliamo dopo.

Le modifiche che balzano all’occhio sono quelle estetiche, con nuove appendici aerodinamiche sul frontale, assieme ad un nuovo spoiler posteriore in carbonio, materiale utilizzato anche per il tetto e il cofano della vettura, così da abbassare il baricentro. La riduzione del peso totale è di 20 kg, grazie anche all’eliminazione del divanetto posteriore, che ha lasciato lo spazio per l’installazione di una barra di irrigidimento, che aiuta a incrementare la rigidità generale della vettura assieme ai 565 nuovi punti di saldatura aggiuntivi presenti sul telaio. La GRMN è anche più larga e più bassa di mezzo pollice (1,27 cm), e il suo cambio manuale a 6 marce dispone di rapporti più corti rispetto alla GR standard.

Questo è ciò che offre la GRMN “stock”, ma i fortunati clienti potranno optare per un ulteriore step potenziamento, acquistando il Circuit Package o il Rally Package. Il primo verrà applicato soltanto a 50 esemplari dell’auto, è orientato all’uso in pista, e aggiunge un sospensioni regolabili della Bilstein, impianto frenante maggiorato e nuovi cerchi da 18 pollici con pneumatici semi-slick Yokohama Advan AD52. L’altro pacchetto è invece destinato a coloro che utilizzeranno la vettura nei rally, o semplicemente per affrontare le strade più dissestate con un assetto dedicato, costituito da sospensioni GR, un fondo vettura carenato per proteggere la meccanica e un rollbar.

La Toyota Yaris GRMN verrà prodotta in 500 esemplari destinati al solo mercato giapponese, con un prezzo di partenza di ¥7,317,000 (circa 56.200 euro al cambio attuale), mentre i proprietari delle GR Yaris standard potranno acquistare alcuni dei componenti GRMN a partire dalla fine dell’anno.