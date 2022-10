Toyota svela la GR Supra GT4 Evo per il 2023: piccoli ritocchi grazie ai feedback dei team

È tempo di miglioramenti per la Toyota GR Supra GT4, che per il 2023 aggiunge la denominazione Evo al suo nome, perché sotto alla carrozzeria si nascondo proprio delle evoluzioni frutto del feedback ricevuto dai vari team che negli ultimi due anni l’hanno utilizzata per correre diversi campionati in giro per il pianeta.

La prima Supra GT4 è scesa in pista nel 2020, e da allora sono state vendute 50 esemplari dedicati alle competizioni (Toyota aveva svelato la GR Supra GT4 50 Edition per celebrare il traguardo), che hanno vinto diversi campionati nazionali ed internazionali con un totale di oltre 50 vittorie all’attivo.

Per il 2023 dunque la formula resta la medesima ma si evolve per essere ancor più competitiva: i tecnici hanno migliorato la dinamica della vettura con un occhio di riguardo al feeling in frenata, e infatti l’auto utilizza un nuovo impianto frenante, ABS ricalibrato e ammortizzatori KW di ultima generazione, mentre il motore 6 cilindri da 3.0 litri adesso offre un po’ di potenza in più e soprattutto una curva di coppia più efficace, assieme ad un migliorato sistema di raffreddamento. La ciliegina sulla torta sono delle nuove barre antirollio che dovrebbero offrire più stabilità nelle curve veloci.

La GR Supra GT4 Evo debutterà dunque in pista in occasione della 24 ore di Daytona che si terrà il prossimo gennaio, e i team possono già ordinarla a fronte di una spesa di 186.000 euro, a cui vanno aggiunte le tasse e le spese logistiche. Le squadre che invece hanno già corso con la vettura attuale potranno semplicemente aggiornare le loro vetture con i nuovi componenti.

Ed a proposito di Supra speciali, date un'occhiata a questa Toyota GR Supra che utilizza degli scarichi fatti con 96 fischietti.