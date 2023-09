Toyota svela la sua gigapress: tempo ridotto da diverse ore a soli tre minuti. Video

Toyota sfida a viso aperto Tesla e nelle scorse ore ha mostrato al mondo intero le sue gigapress, macchinari enormi che permettono di realizzare con poche operazioni pezzi importanti delle auto, riducendo quindi i tempi e di riflesso i costi.

Toyota tempo fa aveva smontato la Model Y definendola un'opera d'arte, ed ora sta cercando di percorrere le orme dell'azienda di Elon Musk, la più efficiente al mondo e quella che riesce ad ottenere fra i maggiori margini del settore.

Grazie a questa nuova gigapress Toyota fa sapere che potrà ridurre i tempi di costruzione di un'auto da diverse ore e soli tre minuti. Di fatto stampa in unico pezzo ciò che prima richiedeva ben 86 parti differenti e 33 passaggi. La parte mostrata, come potete notare dal video che trovate qui sopra, è quella del telaio posteriore del veicolo, realizzato dopo una colata di alluminio fuso in unico stampo.

Il primo prototipo di tale pressa venne mostrato a settembre del 2022 e da allora è stato continuamente perfezionato fino al giga casting mostrato da Toyota lo scorso giugno. Oggi un ulteriore step verso la perfezione e che dovrebbe aiutare Toyota a costruire ben 3,5 milioni di veicoli elettrici all'anno entro il 2030, quindi nel giro di sette anni.

Al momento la casa automobilista giapponese è indietro nel settore degli EV, avendo esternato sempre un po' di scetticismo verso questa tecnologia, ma è al lavoro sul perfezionamento della stessa e di conseguenza inizierà a produrre auto green in gran quantità solo quando avrà ottenuto un risultato soddisfacente per i suoi standard.

Obiettivo, grazie alla gigapress, ottenere una produttività superiore del 20% alla concorrenza, e l'utilizzo concreto di questi nuovi macchinari dovrebbe scattare fra tre anni, precisamente dal 2026, quando dovrebbe anche arrivare sul mercato un'auto elettrica a firma Toyota con un'autonomia da record.

Kazuaki Shingo, direttore di produzione Toyota, ha affermato che l’azienda sta “imparando nuovi metodi dai produttori specializzati di veicoli elettrici per affrontare questa nuova sfida”.