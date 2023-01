Toyota svela due edizioni speciali di GR Yaris in salsa WRC: in onore a Ogier e Rovanperä

Il CEO di Toyota aveva fatto intuire che sarebbe arrivata una GR Yaris ispirata ai rally, e i rumors dono diventati realtà in occasione del Tokyo Auto Salon 2023, dove Toyota ha tolto i veli dalle due GR Yaris in edizione speciale che onorano Sebastien Ogier e Kalle Rovanperä, ovvero i campioni del mondo WRC del 2021 e 2022.

La data in cui arriveranno sul mercato è ancora sconosciuta, ma intanto sappiamo che una GR Yaris RZ porterà il nome di Sebastien Ogier, e si caratterizzerà per una colorazione a lei dedicata in tinta unita grigio opaca, con pinze dei freni blu, adesivi Toyota Gazoo Racing, e rifiniture in rosso, blu e bianco all’interno dell’abitacolo, dove è presente anche una placca identificativa.

La seconda GR Yaris RZ invece porterà il nome di Kalle Rovanperä, il “bimbo prodigio” del mondiale WRC, che proprio la scorsa stagione è diventato il più giovane campione mondiale rally della storia. La GR Yaris a lui dedicata è più appariscente dell’altra, con una livrea bianco-rosso-grigio che ricorda le GR Yaris Rally1 del mondiale, con un pattern composto dal numero 69 sulla fiancata, ovvero il numero di gara del giovane pilota finlandese. Le pinze dei freni sono rosse in questo caso, e inoltre l’auto sfoggia uno splitter anteriore e un alettone posteriore più pronunciati.

Sotto al cofano la meccanica resta quella che conosciamo, dunque basata sul motore 3 cilindri da 1.6 litri capace di 268 CV e 390 Nm di coppia, che muovono le quattro ruote motrici tramite un cambio manuale a 6 rapporti: con queste versioni speciali però, Toyota offrirà ai clienti la possibilità di settare a proprio piacimento la risposta di acceleratore, trazione integrale e sterzo, così da cucirsi l’auto addosso.