Toyota svela il concept della bZ Compact Suv: sarà questa la prossima auto full-electric?

Toyota sta premendo sull'acceleratore per promuovere la prossima generazione di vetture completamente elettriche e rafforzare così la gamma bZ. La casa giapponese sembrerebbe addirittura aver svelato in anticipo la prossima vettura, un Compact Suv, totalmente full-electric attraverso un concept.

Dopo aver presentato la Toyota Prius 2023, è già arrivato il momento di guardare al futuro della mobilità elettrica dal momento che l'azienda ha in mente di arricchire la gamma bZ con ben 5 nuovi veicoli. La compagnia potrebbe aver fornito un assaggio di uno di essi attraverso il concept della bZ Compact Suv che presenta un modello scolpito, moderno e aggressivo.

Oltre alla firma luminosa, in linea con la Prius 2023, si notano le linee sottili al di sopra del parabrezza e le portiere scavate attraverso una linea decisa. All'interno regna il minimalismo con un ampio volante ottagonale stretto e lungo, la presenza di un quadro che sporge leggermente dal cruscotto e infine un display infotainment collocato completamente al centro. Non manca anche l'assistente AI di nome Yui a completare il pacchetto. Non ci resta che rimandarvi alla vettura in questione nella galleria di immagini allegate in calce alla notizia.

