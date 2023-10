Toyota e Suzuki al lavoro su un'elettrica compatta ed economica per sfidare Tesla

Avete un grosso budget e volete acquistare un grosso SUV elettrico? Prego accomodatevi, c’è l’imbarazzo della scelta. Lo stesso non si può dire delle compatte elettriche, che a oggi si contano sulle dita di una mano e spesso sono di dubbia qualità. Toyota e Suzuki però vogliono cambiare tutto.

Le auto elettriche sono costose, la loro tecnologia è ancora complicata da produrre (soprattutto se pensiamo alle batterie) e rispetto alle tradizionali ancora perdono il confronto commerciale. Tutto cambierebbe con elettriche di piccole dimensioni e super accessibili, prossimamente ad esempio avremo la nuova Renault 5, la Volkswagen ID.2, la CUPRA Raval (la CUPRA UrbanRebel diventa Raval). Ebbene anche Suzuki e Toyota vogliono entrare nel mercato delle piccole a zero emissioni, che potenzialmente potrebbe essere anche parecchio remunerativo. Lo farebbero unendo le forze e risparmiando sui costi, dettaglio che permetterebbe di vendere i modelli con un prezzo aggressivo.

Toyota potrebbe così produrre la più piccola auto della famiglia bZ, inaugurata dalla Toyota bZ4X appena aggiornata in Italia. Secondo un report pubblicato nelle scorse ore da Best Car, il colosso giapponese starebbe lavorando insieme a Suzuki, altro brand che avrebbe un disperato bisogno di popolare la sua line-up elettrica - sinora ufficialmente inesistente. La prima elettrica del marchio si chiama eVX, non è però ancora stata presentata al pubblico: la eVX di serie sarà mostrata al Japan Mobility Show 2023.

Il report non cita alcuna fonte, afferma però che i due brand stanno lavorando duramente per poter lanciare la vettura già nel 2025, molto probabilmente per mettere i bastoni fra le ruote ai modelli che abbiamo elencato sopra e soprattutto alla Tesla economica da 25.000 dollari che per fortuna (dei concorrenti di Elon Musk) sembra essere in ritardo (la Tesla compatta verrà costruita come una Hot Weels). Sempre secondo Best Car le vetture potrebbero avere le dimensioni della Aygo X già commercializzata in Europa. Delle vetture elettriche anticipate da Toyota nel 2021, questa compatta potrebbe essere quella descritta come “small bZ electric crossover”, ovvero “piccolo crossover elettrico bZ”.

Niente di nuovo dunque su questo fronte, la vera notizia è la collaborazione con Suzuki, vecchio partner di Toyota in alcuni ambiti e ora fiero possessore di una piattaforma per veicoli elettrici di piccole dimensioni come la eWX e diversi van a uso commerciale. Siamo davvero curiosi di vedere cosa potranno realizzare insieme i due brand, delle elettriche compatte a buon mercato a marchio Toyota o Suzuki potrebbero dare uno scossone al mercato.