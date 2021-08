Toyota Supra nuova di zecca distrutta da un ragazzino: voleva fare un drift

Alcuni giorni fa abbiamo riportato l'assurda situazione in cui delle muscle car hanno bloccato un'autostrada per eseguire burnout e derapate. Quella volta fu il thread Reddit r/IdiotInCars a mostrarci l'accaduto, e anche stavolta il thread ci sottopone del materiale di un certo interesse.hanno bloccato un'autostrada per eseguire burnout e derapate

Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata alla breve clip in fondo alla pagina, il giovanissimo conducente di una Toyota Supra nuova di zecca ha provato a mettersi in derapata ad alta velocità su una strada fortunatamente deserta, ma alla fine ha perso totalmente il controllo e ha urtato il marciapiede volando fuori dalla carreggiata. Probabilmente l'automobilista è illeso, ma la vettura avrà di certo subito danni importanti.

In base a quanto riportato dall'autore del post il ragazzino voleva dimostrare tutte le sue abilità in occasione di un raduno, dove piloti presumibilmente più esperti si stavano esibendo in drift sullo stesso tratto di strada. Non è chiaro cosa volesse fare di preciso la persona a bordo della sportiva giapponese, ma qualcuno ha fatto notare che il controllo è stato perso quando ha spinto tutto sull'acceleratore dopo la prima manovra verso destra. La susseguente correzione a sinistra si è rivelata catastrofica.



A ogni modo dobbiamo riportare anche un altro elemento degno di nota: sembra che la Supra fosse stata noleggiata presso una concessionaria del posto, mentre il ragazzo l'ha spacciata per propria al momento della registrazione. La faccenda non è molto chiara, ma il giorno successivo un rappresentante do Auto Club YEG, l'organizzazione che ha messo in piedi l'evento, ha affermato che la Supra è in realtà di proprietà del club, ma con ogni probabilità non sapremo mai con esattezza tutto quello che è accaduto.



A proposito di Supra vogliamo avviarci a chiudere tirando in ballo la fenomenale replica funzionante in scala 1:1 appena creata da LEGO: la casa danese di mattoncini ha fatto un altro ottimo lavoro.