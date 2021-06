Toyota Supra vola contro una montagna di cartone: non è andata benissimo

Per le riprese di film, documentari, serie TV e quant'altro bisogna spesso effettuare degli stunt particolari per realizzare le riprese volute. Nel caso del video in alto i produttori hanno deciso di lanciare una Toyota Supra contro una montagna di scatole di cartone, e alla macchina il volo non ha fatto bene.

Nello specifico, l'esemplare del video montava dei pesi al retrotreno per evitare una rovinosa caduta di muso, mentre una classica roll cage proteggeva il conducente da situazioni poco piacevoli. Tutto il resto era in condizioni di fabbrica.

Purtroppo la sportiva giapponese, nonostante sia atterrata come previsto sulle scatole di cartone, ha riportato danni piuttosto seri: sospensioni posteriori spaccate, pneumatici scoppiati e distruzione del paraurti anteriore e di quello posteriore (qualcuno riutilizza le Supra distrutte). Il conducente, tralasciando qualche dolorino, sta benissimo.



La seconda parte della clip condivisa dal canale YouTube PapadakisRacing si concentra sui moderni processi di ripresa inerenti gli stunt a sfondo motoristico, coi droni che hanno rivoluzionato la registrazione delle scene d'azione grazie alla loro piccolissima taglia e alla mobilità eccellente. A volte basta un pilota esperto per catturare il giusto elemento dalla perfetta angolazione. In calce troverete il piccolo spezzone nella clip promozionale ufficiale denominata "The Pitch" (il lancio).



Avviandoci a chiudere vogliamo restare in tema di Supra menzionando l'imminente arrivo della Toyota GR Supra A91-CF Edition: il modello offre carbonio a volontà e un'estetica accattivante.