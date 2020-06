Questa Toyota Supra vola in fuoristrada come fosse sull'asfalto

Se rappresentate quel tipo di persona la quale prova una sincera sensazione di sofferenza nel vedere un'auto sportiva nuova di zecca mentre viene maltrattata su strade non proprio adatte al suo carattere, vi consigliamo di non guardare il video in alto.

Se invece sopportate l'idea e siete grandi fan di quest'ultima generazione di Toyota Supra potete stare tranquilli, perché la vettura ha dimostrato tutte le proprie capacità nella guida sulla neve e sullo sterrato in condizioni non ideali.

Per spremere come l'ultimo ritrovato della produzione di auto sportive giapponesi, il canale YouTube robyworks si è procurato una Toyota Supra in blu scuro e l'ha portata su strade in ghiaia fine ricoperta di neve nel bel mezzo di una foresta. Nonostante il bolide non sia affatto stato progettato per la guida fuoristrada, si è comportato alla grande mettendo in scena una serie di scodate davvero degne di nota evitando di sbattere contro un albero ad alta velocità.

In modo peculiare, le registrazioni terminano con la macchina che si introduce in un'officina, dove le vengono rimossi i freni e il motore e le viene praticato un taglio della struttura del vano motore. La scritta finale "To be continued" fa presagire un engine swap considerevole, e dal nostro canto non vediamo l'ora di scoprire di più.

A proposito di modifiche e di Toyota Supra, ecco a voi un esemplare pesantemente modificato soprattutto dal punto di vista estetico, grazie all'introduzione di un alettone colossale. Riavvolgendo il nastro del tempo e tornando alla prima generazione di Supra, vogliamo mostrarvi un esemplare da record che, grazie al suo nuovo motore da 2.000 cavalli, riesce a frantumare il quarto di miglio in tempi pazzeschi.