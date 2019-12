La Toyota Supra Speedster potrebbe eclissare la BMW Z4

Toyota Supra e BMW Z4 hanno parecchie caratteristiche in comune, ma ad oggi appare evidente che la prima difficilmente riceverà una versione convertibile. Jon Sibal però non demorde affatto, e infatti ha renderizato una Supra Speedster in forme abbastanza plausibili.

L'estetica della Supra standard ha di certo fatto battere il cuore a tanti appassionati, ma qualcuno di certo non sarà d'accordo con alcune scelte di design. Tutti però possono condividere il fatto che una variante Speedster donerebbe parecchio alla sportiva giapponese.

Di recente sono stati molti i produttori a lanciarsi in questa sfida. McLaren ad esempio ha da poco presentato la sua Elva, una supercar da 804 cavalli che va a sfidare la Ferrari Monza SP2 (ecco a voi un esemplare appartenente a Gordon Ramsey), la quale genera praticamente lo stesso numero di cavalli, provenienti da un magnifico V12 da 6,5 litri, che permette uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi. Di certo la Supra non sarà in grado di rivaleggiare con tali cifre, ma nondimeno sarebbe un'idea parecchio interessante, che magari porterà altre case automobilistiche a intraprendere lo stesso sentiero.

Passando alle scelte di Jon Sibal, sappiamo che il designer ha basato la sua creazione sulla Supra Launch Edition, come evidenziato dai coperchi degli specchietti retrovisori. Tra l'altro è stata anche modificata con nuovi cerchi in lega, con uno splitter anteriore maggiorato, e minigonne personalizzate.

Scelta parecchio diversa quella fatta dal dipartimento interno alla casa giapponese Toyota Customizing & Development, che ha ideato una Supra 3000GT Concept in grado di calamitare l'attenzione di tutti gli astanti al SEMA Show 2019.