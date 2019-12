Toyota Supra Speedster concept, vi piacerebbe una Supra 2019 'aperta'?

Freniamo subito gli animi: è quasi impossibile che Toyota la realizzi sul serio. Nonostante i rumor degli scorsi mesi, il produttore giapponese non ha alcuna intenzione di fare una versione decappottabile della sua nuova Supra, nessuno però può fermare i maghi dei render.

Quello che vedete in pagina è stato creato da Jonsibal ed è stato ribattezzato Supra Speedster concept, con l’artista che ha pubblicato il render su Facebook taggando Toyota USA nella speranza che il profilo desse un’occhiata. Il render è di certo fatto molto bene, e molti appassionati là fuori apprezzeranno certamente questa variante “aperta”, eppure per noi manca qualcosa di essenziale, alla fin della fiera non sembra neppure una Supra.

A voler fare proprio i maligni, potremmo dire che in questo modo si avvicina ancora di più, anche nell’aspetto, alla BMW Z4, che molti hanno chiamato in causa negli ultimi tempi visto il corposo zampino che il marchio tedesco ha messo nella produzione della nuova Supra - con cui condivide la piattaforma e non solo. Chiunque abbia guidato la nuova vettura giapponese ha giurato e spergiurato che della Z4 c’è molto poco, a livello di esperienza, noi abbiamo persino scritto un articolo sul tema cercando di spiegare cosa differenzia le due vetture, è però sempre difficile placare una folla inferocita - specie se digitale.