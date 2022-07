Toyota Supra sfida Dodge Challenger SRT Hellcat: gara all'ultimo metro

La Toyota Supra è sempre una macchina fantastica da vedere su strada, e la sfida tra Toyota GR Supra e Audi RS3 2022 da noi vista lo scorso aprile lo ha confermato. Ora, però, è il momento di una gara all’ultimo metro tra Toyota Supra e Dodge Challenger SRT Hellcat: chi avrà la meglio?

La sfida offertaci dagli YouTuber di Sam CarLegion vede da una parte del rettilineo il Challenger SRT Hellcat con un V8 da 6,2 litri capace di arrivare a 707 cavalli; dall’altra, invece, si trova una Supra con motore da 3,0 litri turbo a sei cilindri in-line modificato a 500 CV. Il vantaggio della Dodge è notevole, ma il peso è nettamente inferiore per la supercar giapponese; pertanto, la sfida dovrebbe essere alquanto bilanciata. Ed è effettivamente così!

La prima delle tre gare con partenza da fermo vede la Supra partire molto bene, ma il recupero del Challenger SRT Hellcat è impossibile da evitare. La seconda sfida vede quasi lo stesso identico risultato: la partenza migliore della Toyota questa volta garantisce la vittoria a quest’ultima, ma non di molto. Con il cambio pilota alla terza e ultima gara la dinamica non cambia, ma il finale sembra quasi a pari merito da quanto sottile è il distacco.

Con la partenza in movimento, invece, non c’è alcuna possibilità per la Supra: su tre sfide differenti, la giapponese non riesce a tenere la potenza del Challenger e si fa battere agilmente. Insomma, complessivamente non si può discutere sul vincitore: se inizialmente era una gara all’ultimo metro, complice l’ottima accelerazione della Supra, in seguito non c’è stata chance alcuna contro i 707 cavalli sotto il cofano del Challenger. Come sempre, però, consigliamo di vedere il video integrale.

Nel mentre, sono stati aperti gli ordini per la Toyota GR Supra 2023.