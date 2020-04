Toyota Supra RZ 2021: Presentata la potentissima Horizon Blue Edition tramite video e foto

Toyota ha appena annunciato la Toyota Supra RZ in Horizon Blue Edition. Questa particolare edizione sarà estremamente limitata, disponibile esclusivamente per il mercato giapponese in 100 esemplari, e infine equipaggiata con tutti gli aggiornamento della Supra MY 2021.

La Supra 2021 porterà con sé una versione potenziata del classico motore turbo da 3,0 litri, e quindi si passerà dagli attuali 340 cavalli ai successivi 387 cavalli di potenza, mentre la coppia arriverà a circa 500 Nm. In questo modo la nuova Supra sarà in grado di arrivare a 96 km/h da ferma in soli 3,9 secondi: un tempo davvero niente male.

Le modifiche non riguarderanno però soltanto la potenza, perché coloro che la acquisteranno potranno godere anche di un telaio rinforzato per maggiore rigidità, sospensioni migliorate e manovrabilità in curva incrementata. L'aspetto che caratterizza di più la Horizon Blue è ovviamente la tonalità di colore della carrozzeria e dei dettagli dell'abitacolo, che sarà la stessa mostrata dalla Supra in Gran Turismo Sport.

Come abbiamo già accennato, il colore si approprierà anche delle cuciture di sedili cruscotto e volante. Gli interni inoltre troveranno un nuovo sistema di infotainment con display da 8,8 pollici, più grande del precedente da 6,5 pollici non più disponibile. La Toyota Supra 2021 è già pre-ordinabile in Giappone in sette diverse colorazioni (tra le quali Horizon Blue limitato a 100 unità), ma le consegne verranno effettuate a partire dall'ottobre del 2021.

A proposito di Toyota, è stata appena avvistata tra le strade tailandesi la nuova, eventuale, Toyota Cross. Delle immagini spia la ritraggono piuttosto bene, ma soltanto dal retrotreno.