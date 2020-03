Questa Toyota Supra ricorda Fast & Furious ed è assolutamente legale

HKS è una compagnia di tuning dalla storia quasi leggendaria ormai, la quale ha avuto inizio nel 1973 alle pendici del Monte Fuji, in Giappone. Sin dagli albori il forte desiderio di creare parti ad alte performance dedicate alle vetture a benzina ha guidato la compagnia verso il futuro, consentendo grosse espansioni nei mercati globali.

Chiaramente poi anche le associazioni con la saga cinematografica di Need For Speed e le costanti collaborazioni con il franchise videoludico Gran Turismo non hanno fatto altro che dare un'impennata alla popolarità del brand.

Adesso la divisione statunitense di HKS ha messo le mani su una celebratissima coupe sportiva, che oggi possiamo finalmente ammirare coi nostri occhi tramite il video in alto e la galleria di immagini in fondo alla pagina. Si tratta di una Toyota Supra pesantemente modificata, soprattutto a livello esteriore.

Come potete ben vedere infatti il nuovo body kit allarga la Supra di 20 centimetri, per un assetto completamente diverso rispetto alla versione stock. Si fa notare subito poi l'enorme alettone posteriore che, in congiunzione con lo spoiler a coda d'anatra, le dona un look molto aggressivo. Il fiore all'occhiello di tutta l'operazione è rappresentato però da un fattore importante, e cioè la completa legalità stradale della vettura.

Chiaramente i ritocchi non si fermano qui: HKS ha modificato le sospensioni con la collaborazione degli Hipermax MAX IV SP e dei Touring-Height Adjustable Spring-DB42, che donano anche una possibilità di fine regolazione dell'altezza dal suolo. Presente poi anche un doppio silenziatore per gli scarichi OPF-less e un filtro dell'aria HKS Super Air Filter.

Insomma ad oggi di Supra modificate ne abbiamo viste (con cerchi dorati Vossen), ma una tanto larga è la prima volta che vede la strada. Nel frattempo, per concludere, potrebbe esser stata trovata la Toyota Supra più rara della storia della sportiva giapponese, in quanto è veramente unica.