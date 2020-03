Questa è la Toyota Supra più rara della storia? È unica

Quella che vedete in foto potrebbe essere la Toyota Supra più rara della storia. Ne esiste solamente una in tutto il mondo. Questo veicolo è certificato come one-off dal Supra Registry.

Secondo The Drive non esistono altre Supra così, né per ovvie ragioni ne esisteranno mai. In linea di massima per mettere le mani su una one-off bisogna pagare delle cifre semplicemente inaccessibili per la maggior parte dei collezionisti. In realtà in questo caso si parla di un prezzi di 42.000$, a cui comunque vanno aggiunte le tasse per l'importazione e le spese di consegna. Comunque un prezzo decisamente interessante per un fanatico delle sportive di Toyota.

La cosa interessante è che non nasce come un'edizione limitata, è semplicemente una combinazione di verniciatura e optional che è stata scelta unicamente da un solo cliente. È l'unica Toyota Supra con verniciatura Solar Yellow e aerotop al mondo.

Il Supra Registry è un database che contiene informazioni su ogni singola Toyota Supra prodotta nella storia. Esistono solamente una dozzina di modelli di Supra in Solar Yellow, ma solamente una con opzione aerotop. Quanto alla verniciatura, questa era offerta esclusivamente all'interno del mercato giapponese.

Attualmente questa Toyota Supra Aerotop in Solar Yellow è in vendita presso All Street, e sarebbe già stata venduta ad un collezionista, non fosse che le attuali difficoltà del mercato delle valute hanno imposto al venditore di attendere ancora un po' per evitare di rimetterci.