Toyota Supra, ecco perché la sportiva non ha (e non avrà) il cambio manuale

La Toyota Supra è un'auto per appassionati, persone che cercano uno stile di guida marcatamente sportivo. Eppure, nonostante negli ultimi giorni siano state annunciate nuove versioni, nessuna di loro ha il cambio manuale. Rimane soltanto l'automatico ad 8 marce. Toyota ha spiegato il motivo di questa scelta, che sembra essere definitiva.

Non è la prima volta che Toyota, attraverso uno dei suoi ingegneri senior, interviene sulla questione. I fan chiedono da mesi l'introduzione del cambio manuale, e già ad agosto dell'anno scorso Tetsuya Tada aveva anticipato che la Supra sarebbe stata aggiornata nel corso del tempo assecondando alcune delle richieste del pubblico, a cui aveva chiesto se preferissero avere più potenza o un cambio manuale.

Nel frattempo sono arrivate nuove versioni della Supra, inclusa quella da 382CV (che non vedremo in Europa). Negli USA arriverà anche la Toyota Supra con motore a 4 cilindri.

In entrambi i casi, la Supra monta un cambio ad 8 marce completamente automatico. Ma non è un caso, è una scelta ponderata, che è stata proprio in questi giorni spiegata sempre da Tetsuya Tada, ingegnere a capo del programma Supra.

Tada ha detto che Toyota ritiene il cambio automatico essenziale per due motivi: il primo è che libera il pilota di un'azione tediosa, permettendogli dunque tempi più rapidi quando è su pista. La seconda ragione è più pragmatica, ed ha a che fare con un problema molto comune nella precedente generazione della Toyota Supra: il cambio automatico può gestire valori di coppia più alti, e siccome Toyota è ben consapevole che molti dei suoi clienti modificheranno il motore per poter spingere più potenza, l'azienda non vuole che ci sia il rischio che finiscano per bruciare la trasmissione, un incidente estremamente comune sulla vecchia generazione della sportiva.

Esiste poi anche un altro motivo che invece dovrebbe fare molto contenti i fan delle sportive di Toyota: l'azienda vuole differenziare la Supra dalla GT86, la sportiva entry-level (oggi parte da meno di 30mila euro) che presto dovrebbe, finalmente, ricevere un erede. Il modello attualmente in commercio ha ormai quasi 8 anni. Chi cerca la gioia del cambio manuale riceverà presto soddisfazione, e dovrà pure sborsare molto meno del costo attuale di una Supra.

Anche se, per la cronaca, esistono già molte carrozzerie che la vendono modificata e con cambio manuale. Se optate per questa e poi friggete la trasmissione, ad ogni modo, non dite che Toyota non vi aveva avvisati.