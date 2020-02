La Toyota Supra GR sfida una BMW M2 Competition a Laguna Seca: il video

Il web è pieno di sfide e drag race su quattro ruote, il video di oggi però ci mostra una competizione davvero "di lusso": una contro l'altra troviamo una BMW M2 Competition e una nuova Toyota GR Supra.

Per chi ama fare dell'ironia, si potrebbe definire quasi una sfida "in casa", poiché sono molti gli elementi presi "in prestito" da Toyota proprio dal produttore tedesco, con buona parte di appassionati Supra che hanno definito la nuova GR una BMW Z4. Questo, come vi abbiamo anche spiegato in un articolo dedicato, non è del tutto vero, la nuova GR Supra è una vettura a se stante, in grado di restituire emozioni di guida completamente differenti dalla cugina Z4, come se la caverà invece opposta a una BMW M2 Competition?

I nostri colleghi di MotorTrend sono andati sul circuito di Laguna Seca per far sfidare le due vetture su un hot lap secco, riprendendo il tutto da diverse angolazioni e fornendo velocità istantanea, forza G e seguendo le auto sul tracciato come stessimo correndo una gara in un videogioco della serie Forza Motorsport. Quale delle due avrà tagliato per prima il traguardo? Beh tempi e prestazioni alla fine si sono rivelati molto simili, questione di decimi...