Toyota Supra GR 3.0 sfida Chevrolet Camaro LT1: il video della gara

Lo scorso aprile abbiamo assistito a una intrigante gara tra Audi RS3 e Toyota GR Supra; oggi, invece, da YouTube riprendiamo una fantastica sfida tra Toyota Supra GR 3.0 e Chevrolet Camaro LT1 del 2022. Qual è l’auto più veloce tra le due nella classica pista d’atterraggio abbandonata? Scopriamolo assieme!

Grazie al gruppo dietro il canale Sam CarLegion abbiamo finalmente la possibilità di vedere come suonano e come sfrecciano le due auto sportive citate: da un lato della pista abbiamo la Chevy Camaro con un motore aspirato V8 sotto il cofano da 455 cavalli, con cambio automatico a 10 marce e peso pari a 1.669 chilogrammi. Dall’altro, invece, abbiamo una Toyota Supra con motore turbo di derivazione BMW capace di arrivare a 382 cavalli e 499 Nm di coppia, mentre il peso è pari a 1.542 kg.

Sulla carta, pertanto, la potenza e la coppia aggiuntive dovrebbero portare la Camaro a una solida vittoria, ma è davvero così? Se non volete spoiler, fermatevi in queste righe e proseguite con la visione del filmato allegato in copertina alla notizia; altrimenti, di seguito troverete i risultati completi.

Con partenza da fermo, la Camaro sembra avere prestazioni pari nella parte iniziale ma poi, con estrema facilità, la vettura nipponica riesce ad avere la meglio sul quarto di miglio. Anche nella seconda sfida, sempre con partenza da fermo, la Chevrolet parte bene ma viene recuperata subito dalla Toyota Supra. La terza gara con partenza in movimento a 50 km/h non vede alcun ribaltamento: nonostante la Camaro riesca a tenere di più la Supra, quest’ultima si aggiudica la sfida. Ciò vale anche per la quarta drag race con partenza in movimento a 100 km/h.

Rimanendo in casa Chevrolet, a metà giugno abbiamo visto una interessante sfida tra Corvette C8 e Ford F-150 Lightning.