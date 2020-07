Una Toyota Supra è finita sul tetto di una Honda, e il come è un mistero

A Torrance, in California, una Toyota Supra Mk4 è atterrata sul tettuccio di una Honda in un normale parcheggio del posto e, vista l'assenza di chissà quali rampe, non ci si spiega come sia possibile una cosa simile.

Siamo venuti a conoscenza dell'accaduto grazie ai ragazzi di Carscoops, i quali hanno trovato il post Faceboook in fondo a questa pagina grazie alla segnalazione di un utente. Le immagini mostrano una Toyota Supra di colore nero che ha spazzato via una siepe prima di finire sul tetto di una povera Honda (non nuovissima), la quale ha avuto l'incolpevole sconsideratezza di parcheggiarsi proprio lì.

La cosa rimasta oscura è la dinamica dell'incidente, ma qualche sospetto ce l'abbiamo senz'altro. L'ipotesi più probabile è che il conducente della vettura giapponese stesse parcheggiando, e nel farlo abbia pigiato il pedale sbagliato, e cioè quello dell'acceleratore. Il risultato è lo scontro col marciapiede, che ha sollevato l'anteriore della sportiva e l'ha spedito sopra il muso della Honda. L'altra possibilità è che la Supra stesse andando troppo forte, e che il conducente non fosse stato in grado di controllarla, finendo per volare allo stesso modo prima sul marciapiede e poi sulla macchina in sosta.

Qualunque sia il caso, il danneggiamento riportato dalla Supra pare non essere tanto grave. Certo il frontale è ovviamente ammaccato, e sospettiamo qualche rottura sul fondo e riguardo le sospensioni, ma tutto sommato forse non è niente di grave. Il retrotreno invece appare praticamente intonso e, a meno di graffi provocati dagli arbusti, dovrebbe essersela cavata alla grande.

Diversa la situazione della Honda, dove il danno riportato potrebbe essere davvero considerevole, ma non abbiamo riprese chiare a dimostrarlo in modo inconfutabile, e possiamo soltanto immaginare lo stato d'animo del proprietario quando è tornato a prendere la vettura.

Per chiudere continuando a parlare di Toyota Supra, vogliamo mostrarvi la nuova Supra GRMN da 520 cavalli: l'edizione limitata ha lo stesso propulsore della BMW M3? Infine ecco un esemplare modificato della sportiva giapponese mentre va in fuoristrada come fosse sull'asfalto e infine subisce un misterioso engine swap.