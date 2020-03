Questa Toyota Supra è fantastica sui suoi cerchi dorati Vossen

Il ritorno delle Toyota Supra è stato uno degli eventi del settore automobilistico più attesi del 2019, per ovvie ragioni. La sportiva giapponese è ritornata nel 2019 dopo 17 anni, e nel 2020 sono già state annunciate nuove motorizzazioni, più potenza (ma non in Europa) e una variante speciale denominata A91

Anche la scena custom si è però mobilitata attorno alla vettura. Ad esempio la Supra di Mohamed Alhammadi è una delle più belle e personalizzate mai viste. E' stata inizialmente avvistata aggirarsi su ruote Vossen, e il suo proprietario ha contattato i ragazzi di Motor1 per aggiungere qualche dettaglio, in quanto le modifiche non sono soltanto estetiche.

Iniziando con le ruote vi diciamo che hanno un diametro di 20 pollici sia all'anteriore che al posteriore, anche se al retrotreno il cerchio è leggermente più largo. Le Vossen HF-5s sono verniciate in oro lucido, e ognuna di esse è circondata da pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. L'abbinamento con la tonalità della carrozzeria, un Renaissance Red 2.0, ci appare davvero fantastico.

Come vi preannunciavamo in precedenza, questa Supra gode di performance non propriamente standard. Le sospensioni BR Series di BC Racing avvicinano la vettura al suolo, e il secondo livello di upgrade hardware di Euromotive Performance aggiunge tubo di scarico catless (senza convertitore catalitico), e condotti di immissione dell'aria di maggiore qualità. Il resto della meccanica è stock, ma Alhammadi ha in programma ulteriori ritocchi.

In questo stato la Supra produce, secondo il proprietario, dai 430 ai 460 cavalli. Un incremento importante rispetto ai 335 cavalli coi quali esce dalla fabbrica. Sempre secondo Alhammadi la sua macchina è capace di passare da 100 a 200 km/h in appena 8,32 secondi, meno di quanto richiesto da una Lamborghini Gallardo Superleggera.

A proposito di Lamborghini, è freschissimo l'arrivo sul web delle prime foto spia che immortalano una mostruosa Lamborghini Huracan STO, vi consigliamo di dare un'occhiata.