La Toyota Supra che fa drift da sola diventa una Hot Wheels da collezione

I primi mesi del 2022 ci hanno regalato la prima vettura a guida autonoma capace di driftare da sola in pista, ed essendo un evento che resterà nella storia dell’automobilismo: per questo la Toyota Supra TRI diventa una Hot Wheels da collezione come annunciato dal Toyota Research Institute.

Nel breve video di presentazione pubblicato da Toyota, possiamo vedere che l’automobilina arriva nel packaging che porta il badge “Hot Wheels Boulevard”, ossia un sotto-brand specializzato in una gamma premium da collezione che è stato introdotto nel 2020. E gli amanti delle Hot Wheels saranno felici di sapere che molto probabilmente questo modello arriverà accompagnato da tante altre vetture, stando a quanto riportato da hotwheels.fandom.com, tra le quali figurano mezzi iconici come l’Alfa Romeo 155 V6 Ti (le Alfa Romeo EV manterranno un design emozionante al contrario delle elettriche attuali), Mercedes CLK-GTR, DMC DeLorean e Porsche 911 964.

Tornando alla Supra che si diletta ad andare di traverso in maniera autonoma, ricordiamo che si tratta in realtà di un’auto nata con l’idea di migliorare i sistemi di assistenza alla guida, focalizzandosi in particolare sulle condizioni di scarsa aderenza.

"In TRI, il nostro obiettivo è utilizzare tecnologie avanzate che potenziano e amplificano gli esseri umani, non sostituirli", ha affermato a febbraio Avinash Balachandran, senior manager di Human Centric Driving Research di TRI. “Attraverso questo progetto, stiamo espandendo la regione in cui un'auto è controllabile, con l'obiettivo di fornire ai conducenti regolari i riflessi istintivi di un pilota professionista di auto da corsa per essere in grado di gestire le emergenze più impegnative e mantenere le persone più sicure sulla strada”.