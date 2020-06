Avevate mai visto una Toyota Supra dall'aspetto più folle di questo?

Il ritorno della Toyota Supra è stato accolto con grande clamore da un numero sconfinato di fan. Questo però è accaduto anche a molte case di tuning, che non vedevano l'ora di mettere le mani su una delle sportive più apprezzate del momento.

Liberty Walk, nota compagnia di tuning giapponese, rientra proprio tra queste, ed infatti ha appena reso disponibile per alcuni mercati un pacchetto carrozzeria per la Supra dall'aspetto strabiliante. Dall'angolatura frontale è possibile vedere l'implementazione di uno spoiler a labbro che tocca quasi il terreno, di passaruota molto più larghi e aggressivi di quelli originali e di un cofano nuovo di zecca dalle venature piuttosto visibili. Continuando verso la fiancata ritroviamo delle minigonne parecchio estese e una presa d'aria non poco generosa.

Il retrotreno è invece dominato da un enorme alettone, che va a collegarsi direttamente al paraurti e termina appena sopra al diffusore custom, il quale dona un aspetto incredibilmente sportivo alla vettura. Tutto questo è ovvio non venga offerto a un prezzo abbordabile: ai clienti statunitensi sono richiesti circa 14.850 dollari per il pacchetto carrozzeria in fibra di vetro, mentre bisogna arrivare a 15.950 dollari se si vuole optare per la fibra di carbonio. Ancor meno accessibile la scelta della fibra di vetro con il nuovo cofano (17.930 dollari) e, a toccare la cima, ci sono i 19.030 dollari necessari per portarsi a casa fibra di carbonio ovunque e pure il cofano aftermarket. Per quest'ultima configurazione stiamo parlando di circa un terzo del costo dell'intera Toyota Supra.

Ricordiamo che la sportiva giapponese a breve sarà acquistabile con il nuovo 3,0 litri turbo a sei cilindri in linea, erogante 387 cavalli di potenza e 499 Nm di coppia. Tornando al passato vi rimandiamo ad una Supra di vecchia generazione, modificata per le drag race fino a farle raggiungere i 2.000 cavalli di potenza. Infine molti abitanti di San Francisco continuano a vedere la sportiva dalla Highway 101 da ormai più di 25 anni tramite un vecchio cartellone pubblicitario: ma come mai?