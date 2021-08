La Toyota Supra approda in Forza Horizon 5: possibilità di tuning enormi

Il panorama dei videogiochi di corse meno simulativi è sempre stato florido, ma da un po' di anni a questa parte ha perso l'appeal sul grande pubblico e si è ristretto ad una nicchia di appassionati.

Questo ha portato all'uscita di un numero sempre minore di titoli, tra i quali però ha cominciato a spiccare considerevolmente il franchise di Forza Horizon. Fin dal primo capitolo, pubblicato nell'ormai lontano 2012, in molti avevano intuito il potenziale dell'impianto ludico, che è poi esploso come mai prima d'ora con l'arrivo della quarta, magnifica iterazione.

Adesso i videogiocatori non vedono l'ora di poter mettere le mani su Forza Horizon 5, il quale promette qualità tecniche ed artistiche sbalorditive, un'area esplorabile messicana di dimensioni notevoli e, ovviamente, bolidi assolutamente eccitanti.



L'ultimo evento comunicativo dei ragazzi di Playground Games ci ha permesso di dare un'occhiata acon cui modificare la vettura. Si parte dai cerchi per arrivarlla nuova Toyota Supra e all'ottimo grado di tuning e personalizzazione e ai body kit, si possono aggiungere alettoni e persino decalcomanie fatte a mano. Ovviamente non potevano mancare i potenziamenti, che riguardano il motore, il sistema frenante, le sospensioni, gli scarichi, il cambio e chi più ne ha più ne metta.



Dal minuto 12:15 del video in alto il team ci ha portati in giro per il Messico per farci dare un'occhiata ai vari ambienti, e da parte nostra siamo sicuri che anche voi non vediate l'ora di poterci giocare a partire dal prossimo 9 novembre.



A proposito di Supra vogliamo avviarci a chiudere mostrandovi un esemplare di prima generazione, il quale è stato messo in vendita per una cifra pazzesca: sono stati superati i 200.000 dollari.