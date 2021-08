Una Toyota Supra è stata appena venduta ad oltre 200.000 dollari

Il valore delle auto giapponesi degli anni '80 e '90 è schizzato alle stelle. La recente rivalutazione si è fatta sentire soprattutto negli Stati Uniti, dove un'intera generazione - ammaliata da Fast & Furious e da Initial D - gode ora di un maggior potere di acquisto.

Appare quindi curioso, ma non sbalorditivo, vedere una Toyota Supra venduta a 201.000 dollari. L'esemplare, protagonista di un'asta su Bring A Trailer, è stato acquistato come nuovo in Michigan ben ventisei anni fa. Il proprietario originale l'ha tenuta in garage fino a pochi giorni fa, guidando in totale per 10.575 chilometri: sono circa 400 chilometri l'anno.

Calza ancora le sue gomme originali e, stando ai dati di CarFax, è stata revisionata soltanto tre volte. Chi l'ha acquistata - una volta cambiati penumatici, tubi in gomma e rimboccati i liquidi - può godersi una Supra quasi nuova. Sempre se vorrà guidarla: è probabile che un collezionista disposto a spendere 200.000 dollari per una Supra di serie voglia poi nasconderla all'interno di una capsula del tempo per mantenerne il valore.

La quarta generazione di Supra nella versione più spinta era dotata del leggendario motore da 3,0 litri 2JZ-GTE. La variante destinata agli Stati Uniti erogava ufficialmente 324 CV di potenza e 427 Nm di coppia. Il costosissimo esemplare è equipaggiato con un cambio manuale a sei rapporti, l'alternativa era un 4 marce automatico.

A giugno la Supra usata in F&F è stata venduta a ben 550.000 dollari, mentre a maggio aveva destato stupore una Corolla Sport GT-S battuta a 40.000 dollari, una vettura spesso proposta sotto i 10.000 dollari.

Cosa ne pensate? È una bolla speculativa o il valore delle youngtimer giapponesi è destinato a mantenersi nel tempo? (immagini Bring A Trailer)