Questa Toyota Supra A70 restomod è spettacolare, diventerà realtà?

Il mondo delle restomod è estremamente affascinante, in quanto riporta in auge vecchie macchine storiche riproponendole sul mercato. Dopo il caso della Porsche 928 restomod firmata Nardone Automotive, la nostra attenzione si sposta sul progetto di una Toyota Supra A70 restomod realizzata da un graphic designer.

Se possiamo ammirare questa spettacolare Toyota Supra A70 “fanmade” è grazie a Hakosan Designs su Instagram, da cui abbiamo ripreso le immagini in copertina e in calce alla notizia. Il progetto è puramente teorico, ma qualcuno potrebbe infine ispirarsi a tale render per l’effettiva realizzazione.

Ma come si struttura questa Supra A70? Innanzitutto dall’avantreno notiamo fari LED e indicatori di direzione sostitutivi dei fari a scomparsa originali, accompagnati da LED rossi utilizzati al posto dei fendinebbia presenti nel modello stock. Tuttavia, i cambiamenti significativi li notiamo dal cofano ridisegnato con prese d’aria sottili sopra le luci, e dagli enormi passaruota che contribuiscono a dare un tocco particolarmente aggressivo alla restomod.

Dal posteriore notiamo poi modifiche notevoli: abbiamo un gigante fanale LED posteriore che avvolge il logo Supra centrale, seguito sopra da un'ala posteriore decisamente elegante. Centralmente, invece, abbiamo i due terminali di scarico.

Come anticipato, questa Toyota Supra A70 restomod è semplicemente il sogno di un appassionato la cui creazione non è pianificata. Chissà se in futuro diventerà realtà!

Dallo scorso giugno riprendiamo invece una Ferrari Testarossa restomod realizzata da Officine Fioravanti.