Una Toyota Supra da 500 CV contro una Tesla Model 3 sui 400 metri: il video

Sin dal suo debutto, la Tesla Model 3 ha sfidato numerose vetture sul quarto di miglio, imponendosi spesso e volentieri grazie alla sua brutale accelerazione. Oggi la vediamo intenta a combattere contro una Toyota Supra modificata ad hoc .

Come ben sappiamo, la Toyota Supra è tornata a splendere di luce propria lo scorso anno, con la presentazione della nuova Supra 2020 ingegnerizzata per buona parte in collaborazione con BMW. Sotto il cofano la vettura offre un motore Biturbo da 3.0 litri e 6 cilindri, connesso a una trasmissione automatica a 8 marce (elemento che potrebbe aiutarla non poco nella sfida con la Tesla).

Parliamo di 335 CV e 495 Nm di coppia per la versione standard, quella che esce originale dalla fabbrica, la Supra che vediamo nel video invece è stata ritoccata quanto bastava per farle erogare 500 CV e farle percorrere lo 0-96 km/h in meno di 4 secondi. Dall'altra parte della barricata una Tesla Model 3 Performance con doppio motore elettrico e trazione All-Wheel Drive, che eroga 450 CV e 640 Nm di coppia istantanea. Dati che sulla carta potrebbero dare vero filo da torcere alla potente Supra, andiamo dunque a scoprire com'è andata mandando in Play il video in pagina.