Questa Toyota Supra da 1200 cavalli ripresa a oltre 300 km/h: il video

La Toyota Supra di quarta generazione è probabilmente quella più amata dagli appassionati di automobili. La sportiva giapponese ha brillato particolarmente all'interno della saga di Fast and Furious, ma un esemplare veloce quanto quello del video in alto probabilmente non si era mai visto.

I ragazzi di AutoTopNL hanno avuto modo di provarlo in modo estensivo sull'Autobahn, l'autostrada tedesca senza limiti di velocità, e il risultato è spaventoso. Noi però vi consigliamo in anticipo di non provare a emulare quanto fatto, perché a quelle velocità non è mai sicuro.

Tornando al succo della notizia, i dettagli su questa specifica Supra sono scarsi, infatti sappiamo soltanto che è in grado di sprigionare 1.239 cavalli di potenza e 1.120 Nm di coppia. Alcune varianti top della Supra di quarta generazione sono stati equipaggiati con il famoso propulsore 2JZ, dotato di due compressori. Spesso con questo settaggio si riescono a superare i 1.000 cavalli, ma in questo caso si è esagerato.

Praticamente la macchina gode adesso di numeri che possono intimidire anche una Bugatti Veyron, e non sorprende pertanto l'incredibile capacità di accelerazione che dimostra in strada. Le riprese effettuate dall'abitacolo mostrano infatti diverse accelerazioni e decelerazioni, e la macchina passa dai 120 ai 300 km/h con una facilità impressionante, col contagiri che schizza sugli 8.000 rpm come se nulla fosse.

Alcuni giorni fa anche una Ferrari LaFerrari ha fatto lo stesso, superando quota 370 km/h, rendendo le distanze di molto inferiori a quelle normalmente percepite e quasi bucando lo spazio-tempo. Per chiudere vogliamo però rimandarvi a una notizia sulla Toyota GT Supra SZ-E a quattro cilindri, la quale ha appena fatto il suo debutto in italia.