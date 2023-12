Toyota, il suono artificiale delle auto elettriche come un Mp3: si potrà scaricare

Fra le aziende che stanno lavorando sulle auto elettriche, cercando di “normalizzarle” e renderle simile alla termiche, troviamo senza dubbio Toyota, che ha in mente un cambio fake con ben 14 marce in “stile” Fast & Furious.

Ma non finisce qui perché i nipponici hanno in mente anche altro, ovvero, introdurre un sound artificiale sulle proprie auto, cosa che anche altre aziende stanno facendo da tempo.

Uno dei casi più noti è quello della Fiat 500e Abarth, sound fake che non ha fatto impazzire BMW: “Di cattivo gusto” ha detto il CTO Frank Weber. Ma c'è di più perchè Toyota starebbe pensando di non introdurre un solo suono per le proprie vetture green, bensì un ampio ventaglio di scelte, quasi una sorta di playlist che i possessori delle auto del marchio potranno scaricare a seconda del proprio gusto personale.

“Ogni prodotto GR deve stimolare tutti i sensi. Non può essere divertente semplicemente andare in linea retta”, le parole di Simon Humphries, CBO di Toyota, parlando con Top Gear e suggerendo appunto la possibilità di offrire i suoni in download. “E se potessimo scaricare il rumore del motore preferito?”, ha detto chiaramente lo stesso, oltre che la possibilità di effettuare il download del “proprio comportamento dinamico preferito”.

Insomma, si aprirebbe un mondo di possibilità fino ad ora mai immaginate e impossibili per una vettura a combustione termica. Ovviamente tale soluzione potrebbe far storcere il naso ai molti, sia ai puristi quanto a coloro che adorano le auto elettriche per il loro basso inquinamento acustico, visto che di fatto non fanno rumore, ma dall'altra parte potrebbe trovare accoglimento in molti, soprattutto negli amanti della tecnologia.

Si tratta comunque di un'idea ancora agli albori, e non è dato sapere se verrà realmente implementata e quando succederà. In ogni caso Masahito Watanabe, boss di Gazoo Racing, ha spiegato che a loro modo di vedere il suono avrà un impatto notevole sul piacere di guida delle prime vetture dotate di tale dispositivo.