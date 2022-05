Toyota e Stellantis insieme per un nuovo veicolo commerciale per l'Europa

Sono anni che Toyota e Stellantis collaborano per la creazione di veicoli commerciali leggeri da vendere in Europa, ora però le due gigantesche compagnie espandono la loro partnership per creare un nuovo veicolo commerciali di grandi dimensioni.

Si tratta del terzo veicolo realizzato in collaborazione fra i due automaker, inoltre la vera notizia è che questo prodotto sarà anche 100% elettrico. Purtroppo non abbiamo molte caratteristiche tecniche da raccontarvi, sappiamo soltanto che ormai è ufficiale, sarà sviluppato da Stellantis e distribuito da Toyota per i mercati europei. Il veicolo sarà prodotto in due diverse location di proprietà di Stellantis nel vecchio continente, nello specifico si parla di Gliwice in Polonia e Atessa in Italia.

L'arrivo sul mercato è previsto per il 2024 e sarà il primo veicolo commerciale di grandi dimensioni nella storia di Toyota. Anche se al momento non possiamo metterci la mano sul fuoco, sembra proprio che il veicolo sarà il successore del Ducato attuale, che presto avrà una variante 100% elettrica. Stellantis e Toyota collaborano in ambito commerciale dal 2012, questa volta si tratta di un LCV a basse emissioni di categoria EU30, che Toyota conta di vendere con successo nonostante l'attuale declino del settore Commercial (-18,1% nel primo trimestre del 2022). [Foto: Motor1.com]



Di certo non è la prima collaborazione del marchio giapponese, ricordiamo che Toyota e BYD creeranno insieme auto elettriche.