Toyota dà spettacolo al SEMA con GR Corolla da rally, GR Supra da drag e GR 86 da corsa

Toyota ha svelato la GR Supra GT4 Evo pochi giorni fa, ma le sorprese per impressionare gli appassionati del marchio non sono finite, e in occasione del SEMA Show 2022 il brand nipponico ha portato interessanti veicoli in quel di Las Vegas, tra vetture da corsa e edizioni speciali di vari modelli GR.

Colei che ha attirato più attenzione è di certo la GR Corolla Rally Concept, che come si evince dal suo nome, è una declinazione del modello chiaramente ispirata alla GR Yaris che corre nel campionato mondiale WRC. La GR Corolla si veste dunque di un kit estetico che massimizza la downforce con tanto di immancabile ed enorme ala al posteriore, mentre nella parte bassa del posteriore spunta uno scarico ad hoc con quattro uscite, due tubi centrali e un tubo singolo per lato.

Assieme alla vettura da rally Toyota ha portato anche due GR Supra preparate da drag assieme al Toyota Motorsports Garage, che ha realizzato una vettura molto efficace nel quarto di miglio contenendo la spesa entro i 10.000 dollari di budget. Grazie ad un turbo aggiornato assieme ad un nuovo intercooler, il 6 cilindri incrementa le sue prestazioni di un 30-40%, e permette di raggiungere i 400 metri in meno di 11 secondi.

Infine è presenta anche la GR86, proposta in diverse salse: da una parte c’è la demo car da drift sviluppata assieme al noto fotografo Larry Chen, che nel costruirla si è ispirato alle vetture che corrono nel campionato Formula Drift, mentre dall’altra parte c’è la GR86 Cup Car costruita appositamente per i campionati GR Cup che inizieranno l’anno prossimo grazie alla SRO Motorsports America.