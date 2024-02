Toyota sostituisce il sistema start/stop solo dopo 21 avvii per 50 anni

Insomma, un bel po' di tempo: 21 avvii per 50 anni fa circa 384.000. Questo è il numero di riavvii oltre il quale Toyota raccomanda la sostituzione del motorino di avviamento per i suoi sistemi di start-stop. Potete dunque restare tranquilli.

L'introduzione dei sistemi di avvio/arresto automatico, a suo tempo, sollevarono legittime preoccupazioni riguardo allo stress aggiunto ai sistemi di avviamento dei veicoli. Tuttavia, Toyota ha adottato un approccio "rassicurante" nei confronti degli automobilisti, fissando un numero predefinito di cicli prima che la spia di controllo del motore indichi la necessità di sostituire il motorino di avviamento.

Faye Hadley, un tecnico esperto certificato ASE e influencer sui social media, ha condiviso alcuni dettagli interessanti attraverso un video dove possiamo vedere una Toyota dotata della funzione di avvio/arresto automatico. Nel video lo youtuber certifica una volta per tutte il fatidico risultato, ovvero ben 384.000 riavvii prima che la spia dedicata si accenda per indicare il guasto.

Questo incredibile risultato certifica ancora una volta gli alti standard qualitativi e l'affidabilità che da sempre distingue il marchio Toyota. Del resto, la casa giapponese si è confermata per l'ennesima volta leader mondiale nella produzione di automobili con ben 11 milioni di veicoli venduti solo nel 2023.

Nonostante tutto, il sistema di start-stop è da attribuire a Volkswagen, che lo introdusse sul mercato già nel 1983 con la Polo Formel E. Alcune case automobilistiche sostengono che tale sistema possa incrementare il risparmio di carburante fino al 10%. Nonostante le difficoltà nella misurazione effettiva di questo risparmio, è evidente che i sistemi start-stop sono diventati parte integrante delle automobili moderne e dunque fa molto piacere sapere che (almeno sulle Toyota) questo sistema è più che rodato e sicuro.

Alcuni utenti spesso si lamentano dell'eccessiva "invasività" dei sistemi start-stop, tuttavia una volta abituatisi (e anche al netto delle migliorie apportate dai rispettivi marchi negli anni) risulta essere tutt'oggi una vera e propria comodità. Un esempio di "evoluzione" del sistema start-stop ce lo offre la la Mini Cooper S del 2017 il cui sistema strat-stop è programmato per "ricordare" le preferenze dell'utente e memorizzare le sue abitudini.

Ultimamente, Toyota pare essere diventata l'ultimo baluardo in difesa dei motori termici. La casa giapponese ha più volte dichiarato di non voler abbandonare i motori a combustione e che la transizione elettrica non è uno scherzo (come forse molti governi vorrebbero far pensare). Le aziende ci mettono anni (e miliardi) a progettare, adeguare e costruire impianti per le piattaforme (o pianali) dei propri veicoli.

Per questo motivo il Ceo di Toyota, Akio Toyoda ha voluto condividere un dato interessante che riporta un po' tutti alla realtà (dal suo punto di vista). Toyoda infatti ha riferito che le emissioni di C02 sono diminuite globalmente del 23%, però si continua a dire che sulla transizione elettrica siamo ancora indietro. Queste parole servono per ribadire il fatto che, forse, le cose non vanno sempre poi così male come sembra, e che quando si parla di automobili (e di grandi gruppi come, appunto, Toyota) è bene guardare ai dati e lasciarsi meno trasportare dall'impeto del momento.